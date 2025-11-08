Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Fórmula 1

    Norris gana el sprint de Interlagos, que no acabó Piastri; Alonso concluyó sexto

    EFE
    El británico Lando Norris de McLaren ganó la carrera sprint del Gran Premio de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

    El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año, que se disputó este sábado en el circuito de Interlagos, donde su compañero y rival australiano Oscar Piastri −segundo en el campeonato− se tuvo que retirar, al accidentarse -sin lamentar daños- en la sexta de las 24 vueltas.

    Norris capturó los ocho puntos que otorga la victoria en la prueba corta al anotarse, por delante de los Mercedes del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y el inglés George Russell, el penúltimo sprint del año, que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó sexto y el otro español, Carlos Sainz (Williams), decimoséptimo.

    El argentino Franco Colapinto, recién renovado por Alpine para la próxima temporada, tampoco acabó, ya que abandonó al mismo tiempo que lo hizo Piastri, tras accidentarse −asimismo sin lamentar daños− en la misma zona que el australiano: la tercera de las quince curvas de la pista paulista.

    EFE

    Agencia de noticias

