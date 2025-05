Norris ganó el caótico ‘sprint’ de Miami, que no acabaron ni Sainz, ni Alonso

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este sábado el caótico sprint del Gran Premio de Miami, el sexto del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito diseñado alrededor del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida. Una prueba que arrancó media hora después de lo previsto, interrumpido con bandera roja, a causa de la lluvia; y que concluyó con el coche de seguridad en pista durante las últimas vueltas.

Norris, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del Mundial- y del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), una prueba corta que no acabaron los dos españoles: Carlos Sainz (Williams) se retiró tras sufrir sendos pinchazos subsiguientes a un trompo una vuelta antes de que el neozelandés Liam Lawson (RB) sacase de pista y provocase el accidente -por fortuna sin consecuencias físicas- del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin).

Unfortunate contact between Alonso and Lawson 💥



This is how Fernando's Sprint came to an end 😬#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/zdBuVl3N7F