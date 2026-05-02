Norris lideró doblete de McLaren en el sprint de Miami, que Antonelli acabó sexto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La carrera dejó como dato clave la sanción a Andrea Kimi Antonelli, que cayó al sexto puesto pero se mantiene líder del Mundial con 75 puntos.

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó la prueba sprint para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad, a un tercio del recorrido de la carrera de este domingo, es decir: 19 vueltas, para completar alrededor de 103 kilómetros.

Lando Norris leads a McLaren 1-2 in Miami! 👏



The Sprint results are in, following a post-race penalty for Kimi Antonelli 📊⬇️#F1Sprint #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/ks75t1eK5x — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Norris, último campeón del mundo y que salió primero, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron segundo y tercero, respectivamente; en una prueba que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, que había cruzado cuarto la meta, concluyó sexto, tras recibir una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimocuarto y decimosexto en la carrera corta, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó décimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoséptimo.

HABÍA SIDO UNA BUENA LARGADA DE FRANCO... Colapinto había movido bien, pero sufrió un leve toque con Verstappen y terminó perdiendo posiciones.



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El inglés George Russell se benefició de la penalización de su joven compañero boloñés, se quedó con la cuarta plaza final y le recortó dos puntos en la general a Antonelli, que ahora lidera el Mundial con 75 puntos, siete más que él.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó quinto este sábado, en una jornada que se completará a las cuatro de la tarde (las diez, en horario peninsular español: las 20.00 horas GMT) con la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue séptimo, y el francés Pierre Gasly (Alpine) también entraron en los puntos que otorgaba, a los ocho primeros, la carrera corta del Gran Premio de Miami.