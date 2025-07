Norris por delante de los Ferrari en Silverstone; Alonso duodécimo y Sainz decimosexto

El inglés Lando Norris (McLaren), que había sido segundo en la matinal, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del Mundial de F1, en el circuito de Silverstone, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimosexto tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 26 vueltas, Norris -que viene de lograr en Austria su tercer triunfo del año y es segundo en el Mundial, a quince puntos de su compañero, el australiano Oscar Piastri- cubrió los 5.891 metros de la legendaria pista inglesa en un minuto, 25 segundos y 816 milésimas, 222 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 301 sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton.

Piastri -cinco veces ganador esta temporada- concluyó la sesión con el cuarto crono, a 470 milésimas de Norris; mientras que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en el campeonato, a 61 puntos del australiano- lo hizo con el quinto crono, a medio segundo del inglés; al igual que los anteriores con el neumático de compuesto blando y después de que todos efectuasen simulación de carrera.

Alonso, que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en 2006, el año en el que revalidó título, y 2011) en la pista que albergó la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno (en 1950), giró 24 veces. En su mejor intento, el doble campeón mundial asturiano se quedó a poco más de un segundo de Norris.

