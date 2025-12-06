Norris, Verstappen y Piastri: la carrera que definirá al campeón de Fórmula 1

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Mundial de Fórmula 1 llega este domingo a su último capítulo con un escenario pocas veces visto, en el Gran Premio de Abu Dabi, cuando tres pilotos llegan con opciones reales de convertirse en campeones del mundo.

Lando Norris y Oscar Piastri, los dos McLaren que dominaron buena parte de la temporada, intentarán asegurar un título que parecía encaminado hace apenas dos meses; mientras que Max Verstappen, desde Red Bull, buscará completar uno de los mayores milagros deportivos de la historia moderna del automovilismo.

La tensión añade un condimento extra que los tres candidatos saldrán desde las primeras posiciones, con Verstappen en la pole, seguido muy de cerca por Norris y Piastri. La salida promete ser decisiva.

Norris, actual líder del campeonato con 408 puntos, llega con ligera ventaja matemática y con el escenario más claro. El británico será campeón siempre que termine en el podio; incluso podría coronarse con un quinto lugar si Verstappen no gana la carrera. Eso sí, si el neerlandés se impone el domingo, Norris estará obligado a cerrar en el podio para evitar que el título vuelva a manos de Mad Max.

Para Verstappen, segundo con 396 unidades, el panorama es más exigente. El neerlandés prácticamente necesita ganar para tener opciones reales. El triunfo lo consagraría por quinta vez consecutiva siempre y cuando Norris no supere la cuarta posición. Un segundo puesto solo le serviría en un escenario muy improbable: que Piastri no sume puntos y que Norris termine fuera del top-10. Aun así, el simple hecho de llegar con vida a la última carrera después de estar hundido en el campeonato a mitad de temporada ya constituye una hazaña.

Oscar Piastri, tercero con 392 puntos, es el que más depende de lo que hagan sus rivales. El australiano solo tiene un camino seguro al título: ganar la carrera y esperar que Norris no supere el sexto puesto. Si finalizara segundo, sus posibilidades se reducirían a que Norris no pase del décimo y a que Verstappen no mejore un cuarto lugar. El margen es mínimo, pero suficiente para mantener viva la posibilidad de que Australia tenga un campeón 45 años después de Alan Jones.

Con los tres aspirantes colocados en las primeras filas y separados por apenas dos décimas en clasificación, el Gran Premio de Abu Dabi se presenta como un duelo directo, sin estrategas ocultos ni margen para errores. Yas Marina ha sido en el pasado escenario de desenlaces épicos —incluido el dramático título de Verstappen en 2021— y esta vez no será la excepción.

McLaren, que hace solo dos meses parecía tener el título asegurado, podría coronarse o revivir uno de los colapsos más sorprendentes de la historia de la Fórmula 1. Por su parte, Red Bull, sin ritmo dominante durante gran parte del año, podría festejar una remontada legendaria si Verstappen consigue lo impensado.

El domingo, en 58 vueltas, se cerrará una temporada que ya es inolvidable. Tres pilotos. Una corona. Todo puede pasar.