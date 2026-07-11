Inició el partido: Noruega e Inglaterra empatan sin anotaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los europeos se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026.

El camino hacia las semifinales del Mundial 2026 pone frente a frente a dos selecciones europeas con objetivos distintos, pero con la misma ambición. Noruega e Inglaterra se medirán este sábado a las 4:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo de cuartos de final que promete intensidad, talento y un enfrentamiento especial entre compañeros de club.

La gran atención estará puesta en Erling Haaland, la principal figura de Noruega y uno de los delanteros más determinantes del mundo. Para intentar detenerlo, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, decidió apostar por una pareja de centrales que conoce muy bien al atacante del Manchester City: John Stones y Marc Guéhi.

Stones ocupará el lugar de Jarell Quansah, quien fue expulsado en el duelo de octavos de final ante México y recibió una suspensión de dos partidos por parte de la FIFA.

Además, Tuchel mantuvo su confianza en Declan Rice y Elliot Anderson en el mediocampo, mientras que Noni Madueke será la novedad en el extremo derecho tras la ausencia de Bukayo Saka.

Inglaterra llega con una alineación encabezada por Jordan Pickford en el arco; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly en defensa; Declan Rice y Elliot Anderson en la zona media; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane como referentes ofensivos.

Por su parte, Noruega afronta el compromiso con la ilusión de continuar avanzando en el torneo y con Haaland como su principal carta ofensiva. El técnico Ståle Solbakken mantuvo en el once titular al lateral izquierdo David Wolfe, quien había encendido las alarmas tras retirarse con molestias físicas en los últimos minutos del partido de octavos ante Brasil.

La principal novedad del conjunto noruego estará en el ataque, donde Andreas Schjelderup ingresará en lugar de Antonio Nusa para acompañar a Alexander Sørloth y Haaland.

Two European giants ready to go head-to-head 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

Noruega formará con Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjørn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer y David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge y Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Andreas Schjelderup.

El duelo en Miami definirá al próximo semifinalista del Mundial. El ganador de esta llave enfrentará el miércoles en Atlanta al vencedor del partido entre Suiza y Argentina, en una nueva prueba rumbo al título mundial.