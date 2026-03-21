Norwich City gana con protagonismo del panameño José Córdoba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño lideró la defensa en el triunfo sobre el Charlton, en la jornada 39 de la EFL Championship, disputado en The Valley.

El panameño José Córdoba volvió a ser titular en el fútbol inglés, siendo pieza clave en la victoria del Norwich City por 0-1 sobre el Charlton Athletic, en duelo correspondiente a la jornada 39 de la EFL Championship, disputado en The Valley.

El encuentro se definió desde muy temprano. Apenas al minuto cinco, Pelle Mattsson marcó el único gol del partido, tras recibir el balón en el borde del área y colocar un remate con efecto que se coló en el ángulo, firmando así su primera anotación con la camiseta del Norwich.

Más allá del resultado, el desempeño de Córdoba fue determinante para sostener la ventaja. El defensor canalero, de 24 años, jugó los 90 minutos con una actuación sólida en la zaga, en la que registró nueve despejes, bloqueó tres disparos y realizó dos intercepciones, siendo clave para contener los intentos del conjunto local.

En los duelos individuales también mostró firmeza, ganando tres de cuatro enfrentamientos terrestres y cuatro de siete aéreos, además de mantener una precisión del 76 % en sus pases, reflejando seguridad en la salida desde el fondo.

Tras el gol tempranero, el conjunto visitante manejó los tiempos del encuentro, mientras que el Charlton intentó reaccionar en el tramo final, sin lograr vulnerar la solidez defensiva liderada por Córdoba.

Con este triunfo, el Norwich City asciende a la décima posición de la tabla con 54 puntos, acercándose a los puestos de protagonismo en la recta final del campeonato, mientras que el Charlton se mantiene en la casilla 18 con 48 unidades.