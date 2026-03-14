Panamá, 14 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Norwich gana y el panameño José Córdoba sigue afianzándose en Inglaterra

    El panameño sumó otra titularidad en la victoria del Norwich City 2-o sobre el Preston North End, en la jornada en la 38 de la EFL Championship.

    Humberto Cornejo
    Norwich gana y el panameño José Córdoba sigue afianzándose en Inglaterra
    El defensor panameño José Córdoba volvió a la titularidad del Norwich City. Foto tomada de redes sociales.

    El defensor panameño José Córdoba continúa consolidándose en su segunda temporada con el Norwich City, equipo que este sábado derrotó 2-0 al Preston North End en la jornada 38 de la Championship de Inglaterra.

    Córdoba volvió a ser titular en un triunfo construido con goles de Ali Ahmed (17′) y Kenny McLean (39′), resultado que permitió a los Canarios alcanzar 51 puntos y ubicarse en la posición 12 de la tabla, a nueve unidades de los puestos de playoffs. Preston, por su parte, quedó en el lugar 17 con 49 puntos.

    El defensor, de 24 años, vive un momento de consolidación en el fútbol inglés, en medio de una racha positiva para Norwich, que solo ha perdido dos partidos en sus últimos 11 encuentros en la Championship.

    Su crecimiento ha coincidido con la llegada del técnico Philippe Clement, bajo cuyo mando el panameño ha mostrado mayor seguridad y regularidad en su juego.

    Durante su primera temporada, el internacional con La Roja tuvo que enfrentar dificultades físicas y de adaptación. Sin embargo, el defensor considera que la experiencia acumulada ha sido clave para su evolución.

    “Estoy disfrutando mucho del fútbol que estoy jugando y estoy con el equipo. Eso me hace feliz, y eso es bueno”, expresó Córdoba en entrevista con Pink Un.

    “Creo que en el segundo año te sientes más a gusto. Ya conoces la liga. Sabes lo dura que es”, comentó.

    Para Córdoba, el principal reto de la Championship es su intensidad y el calendario exigente.

    “El Championship es una competición muy dura. Hay muchísimos partidos y tienes que hacer muchas cosas para rendir bien, para que tu cuerpo esté en condiciones de disputar los partidos”, explicó Córdoba.

    “Creo que realmente me ayudó, y ahora tengo más experiencia en eso”, añadió.

    De cara a la recta final de la temporada, el defensor mantiene objetivos claros tanto en lo personal como en lo colectivo.

    “Tengo la ambición de jugar los próximos 10 partidos y conseguir muchos partidos sin encajar goles para que mi portero esté contento”, comentó Córdoba, quien destacó la mentalidad del grupo dentro del vestuario.

    “Como grupo, creo que iremos partido a partido. Estamos concentrados en cada encuentro… en el fútbol hay que ir partido a partido”, concluyó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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