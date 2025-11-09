‘Nosotros habíamos hecho toda la tarea’ asegura el director de Pandeportes ante la postergación de la Copa América de béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que debía ser una fiesta continental terminó convertido en un inesperado revés para el béisbol.

La esperada Copa América de Béisbol, que debía arrancar el próximo jueves 13 de noviembre en los estadios Mariano Rivera y Juan Demóstenes Arosemena, fue oficialmente pospuesta, según confirmaron este domingo en conferencia de prensa el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y la presidenta de WBSC Américas, Aracelis León.

El anuncio se dio luego de que el viernes 7 de noviembre las federaciones de Colombia y Nicaragua emitieran comunicados confirmando que la primera edición del torneo no se llevaría a cabo. Al día siguiente llegaron los comunicados de Pandeportes y WBSC Américas.

Para este domingo se indicó que la razón principal son los incumplimientos contractuales de la empresa promotora internacional encargada de la logística, lo que obligó a WBSC Américas a tomar la decisión de reprogramar el evento.

“No se trata de una cancelación, sino de una postergación. La Copa América se va a hacer, y se va a hacer en Panamá”, enfatizó León, quien aseguró que se quedará algunos días más en el país con el deseo de buscar una fecha venidera en el 2026.

“Entramos en un proceso legal contra la empresa responsable, que no cumplió con los compromisos asumidos. Esto nos afectó a todos: a las federaciones, a los jugadores y al país anfitrión”, añadió.

Un golpe inesperado

El torneo iba a reunir 12 selecciones nacionales, con Panamá originalmente como sede del grupo B y finalmente de todo el campeonato, incluyendo la super ronda.

El evento, considerado el más ambicioso del béisbol continental en años recientes, tenía un calendario ajustado y requería una compleja coordinación logística que, según las autoridades, quedó en manos de una empresa promotora externa contratada por la agencia oficial de WBSC Américas.

“La empresa incumplió con los pagos y compromisos logísticos“, explicó León sin revelar el nombre de la empresa. “Aunque tenía buenas credenciales y había organizado otros eventos deportivos de alto nivel, en este caso no cumplió. Nuestra agencia y los abogados ya iniciaron las acciones legales correspondientes”, sostuvo.

Panamá sí cumplió

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, dejó claro que el gobierno panameño cumplió con todas sus responsabilidades como país anfitrión.

“Nosotros hicimos la tarea. Estábamos listos para recibir a los equipos, con los estadios habilitados, los accesos planificados y la seguridad garantizada”, dijo.

Ordóñez detalló que la inversión de Panamá iba a superar el medio millón de dólares en aspectos como la preparación del equipo, la puesta a punto del torneo, logística, seguridad, entre otros aspectos.

Unos 280 mil dólares destinados a la preparación del equipo nacional —incluyendo hospedaje, alimentación y compensaciones a los jugadores— y entre 250 y 270 mil dólares para operaciones de estadios, seguridad y personal logístico.

“De esos fondos, solo se ejecutaron entre 30 y 40 mil dólares en la puesta a punto de las instalaciones”, explicó Ordóñez. “Las pérdidas más sensibles las tendrán las empresas que ya estaban contratadas para servicios logísticos, seguridad, boletería y mantenimiento. Lamentamos profundamente esta situación”.

Aunque León evitó revelar el nombre de la empresa por cláusulas de confidencialidad, confirmó que WBSC Américas había delegado la organización a una agencia asociada, la cual, a su vez, contrató a la promotora incumplidora.

Preparativos avanzados y pérdidas colaterales

Ordóñez aseguró que Panamá estaba lista. “El Juan Demóstenes Arosemena estaba en óptimas condiciones; incluso habíamos rehabilitado los drenajes para evitar inundaciones. En el Mariano Rivera ya teníamos planes de tráfico coordinados con la ATTT, el MOP y la gobernación para evitar el colapso vial”, detalló.

La organización también había coordinado con Senafront y la Policía Nacional la seguridad del evento, además de acuerdos con voluntarios y trabajadores temporales para labores de boletería, guía de espectadores y limpieza.

“Sabemos que muchas personas iban a trabajar durante la Copa América, desde hoteleros y transportistas hasta personal de seguridad. Entendemos su frustración, pero confiamos en que la reprogramación nos permitirá cumplir ese compromiso”, añadió el funcionario.

La fecha tentativa: antes de mayo

Según León, la Copa América de Béisbol será reprogramada antes de mayo de 2026, para no interferir con los calendarios de la Serie del Caribe y el Clásico Mundial de Béisbol.

“Queremos mantener los mismos cupos clasificatorios y el mismo formato”, explicó. “Este evento es una prioridad para WBSC Américas. Panamá seguirá siendo sede. Estamos aprendiendo de esta experiencia para establecer controles más estrictos en futuros contratos”.

La dirigente también destacó que la relación con Pandeportes y el gobierno panameño sigue intacta. “Panamá ha demostrado ser un socio confiable y con infraestructura de primer nivel. Este contratiempo no afecta nuestra confianza en el país”, afirmó.