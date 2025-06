Más allá del límite: Rodolfo López Lassonde corrió dos maratones en seis días

Exclusivo Suscriptores

La maratón es considerada la prueba reina del atletismo por su exigente recorrido de 42.195 kilómetros, por los desafíos y exigencias que representa para cada atleta.

Es que no es solo correr, es superar aspectos como la ruta, el clima, la disciplina y hasta la parte física.

Esto lo sabe muy bien Rodolfo López Lassonde, quien no se conforma con una maratón, sino que tiene como objetivo completar por segunda ocasión las Six Star.

Un desafío enorme que López Lassonde está enfocado en lograr, para lo que tiene que correr las maratones de Boston, Chicago, Londres, Nueva York, Tokio y Berlín.

“La idea surge porque termina en marzo de 2023 la primera vuelta de un Six Star. En conversación con una amiga (María Andreína Sequera) y mi partner in crime (Thierry Baurez) decidimos acompañarla. Es cuando decidimos en el 2023 reiniciar la vuelta del Six Star y poder acompañarla”, dijo López Lassonde.

“Iniciamos con Berlín, donde logro hasta ahora mi mejor tiempo que son 2 horas y 59 minutos. Esto me da el pase para Boston, que es donde se clasifica con tiempos para poder participar”, añadió.

En medio de este reto personal, este atleta colonense, de 42 años, estaría por cumplir este año otra meta en su carrera, al correr dos maratones en seis días. Con el boleto de Boston, López Lassonde decidió competir también en Londres, que se realizan con una semana de diferencia.

Esta decisión desafía cualquier tipo de logística desde la preparación y la recuperación para un atleta, ya que son de las maratones más exigentes del planeta.

“La llevé, la ejecuté de la mejor manera, me preparé de corazón, de mente, físicamente y se logró el objetivo. Cruzamos esa meta y quedamos listos para lo siguiente que era otra segunda maratón, en un término de seis días, que era la maratón de Londres”, expresó el abogado de profesión.

López Lassonde explicó que corrió la Maratón de Boston el pasado lunes 21 de abril y la de Londres el domingo 27 de abril.

“Ha sido una de mis experiencias más grandes en cuanto al tema deportivo, en cuanto a prepararme físicamente, mentalmente, porque como ves son días de diferencia”, señaló López Lassonde, quien comentó que este proceso de preparación tomó unos cuatro meses.

“Logré una preparación espectacular con mi entrenador Miguel Ponte, con el que trabajamos mucho el tema de la recuperación. Hice todas mis rutinas, toda la programación que fue muy bien ejecutada por mi entrenador Fernando Mendoza y por la parte nutricional con Williana Rojas”, indicó.

Este talentoso atleta aceptó que por momentos llegó a sentirse un poco cargado mentalmente, pero logró mantenerse enfocado al poner en práctica lo aprendido con su psicóloga deportiva, Carmen Telleria.

“Me metí en mi túnel, me tocaba mi ancla, el ancla es aquella parte del cuerpo que puedes tocar para identificarte y que te dé energía. Entonces pensaba en esa ancla, pensaba en esa persona y continuaba. Y se logró”, manifestó un conmovido atleta, quien también destacó el trabajo de Jharased Concepción y Larry Valdivieso, con el trabajo de masajes de descarga y movilidad.

“Ahorita en junio voy a una media maratón en Cali (Colombia) y en noviembre, Dios primero, voy a Nueva York a seguir con la segunda vuelta y completar ese Six Star”, finalizó.

La maratón de Nueva York de este año representaría la quinta de esta segunda vuelta del Six Star y solo le quedaría pendiente la de Japón.