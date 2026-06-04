Nueva generación: Kadir Barría levanta la mano en Panamá y apunta al futuro mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero del Botafogo marcó su primer gol en el Rommel Fernández y confirma su proyección como una de las grandes promesas del país.

La selección de Panamá cerró su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con una victoria ante República Dominicana, en un partido que también dejó señales claras del relevo generacional que comienza a tomar forma en La Roja.

Uno de los nombres que destacó fue el del delantero Kadir Barría, quien marcó su primer gol con la selección en el estadio Rommel Fernández y se ganó la ovación de los aficionados.

KADIR ⚽️🇵🇦



Atacante de 18 anos do Glorioso, Kadir marcou pela Seleção do Panamá na vitória diante da República Dominicana por 4 a 2 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Muito bem, Cria! 🤩 #BFR



📺 TV Max pic.twitter.com/A4FmY4peMJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 4, 2026

El tanto del atacante de 18 años llegó tras una buena definición dentro del área, en una jugada que reflejó su capacidad y proyección.

“Kadir, ya sabemos el potencial que tiene, el talento que tiene, y seguro que va a estar en algún Mundial. No sé para qué fecha, pero es un jugador de futuro que primero tiene que adaptarse. No es fácil”, expresó el técnico Thomas Christiansen.

“Al final, un jugador se mide por los goles y es un jugador siempre a tener en mente. También, para ir a San Luis, lo vamos a tener con nosotros”, añadió el estratega.

Momento en ue Kadir Barría marcó su gol ante el equipo de República Dominicana. Foto: Anel Asprilla

Por su parte, Barría valoró el momento vivido, al considerar que fue un sueño hecho realidad.

“Fue muy bello. Saber que el pueblo panameño reconoce el esfuerzo que hago, las ganas y mi fútbol. Fue muy lindo, como siempre lo soñé, con el estadio lleno y aquí en el Rommel”, comentó en zona mixta.

El delantero también se mostró agradecido por la oportunidad, pese a no estar en la lista definitiva que estará en el Mundial.

“Me siento muy feliz. Aunque no esté entre los 26, estoy muy feliz. Que el entrenador me haya tomado en cuenta entre los 29. Es una experiencia para mí y la voy a disfrutar en cada momento, en cada segundo”, señaló el atacante.

Barría reconoció además el respaldo constante del cuerpo técnico y sus compañeros dentro del proceso.

“Él me dice que disfrute, que no me desenfoque. Las directrices siempre me las da (Thomas Christiansen) y uno tiene que hacer el trabajo que él pide”, manifestó Barría, quien debutó este año con La Roja.

“Siempre me apoyan en cada momento. Me dan ese aprendizaje y les agradezco. Siempre hay jugadores que me apoyan, me envían mensajes y lo agradezco”, concluyó.