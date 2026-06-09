Nueva York permite a bares y restaurantes abrir hasta las 4 de la mañana durante Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó este martes una ley que permite a bares y restaurantes del estado abrir hasta las cuatro de la mañana durante Mundial de fútbol de 2026.

La nueva normativa permite a los establecimientos con licencia para el consumo en el local vender bebidas alcohólicas hasta las 4:00 de la madrugada desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026.

“Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región”, declaró Hochul en un comunicado.

En ese sentido, la gobernadora dijo que su objetivo es que “todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de tener entrada”.

El primer partido del torneo, que enfrenta a las selecciones de México y Sudáfrica, se jugará este jueves en Estadio Azteca de la Ciudad de México.

No obstante, el primer partido que se jugará en el vecino estado de Nueva Jersey será el próximo 13 de junio y convertirá a Nueva York en la base de operaciones de miles de aficionados internacionales.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos, el 13 de junio; Francia-Senegal el 16; Noruega-Senegal el día 22; Ecuador-Alemania el 25; Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.