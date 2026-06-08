Panamá, 08 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Nueve heridos en un tiroteo cerca de la base de Inglaterra en Kansas City

    EFE
    Nueve heridos en un tiroteo cerca de la base de Inglaterra en Kansas City
    Harry Kane (C) y sus compañeros asisten a una sesión de entrenamiento en Palm Beach Gardens, Florida, EE. UU., el 5 de junio de 2026. EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City, en Estados Unidos, según reportaron medios locales este domingo, aunque el equipo estaba entonces en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial.

    El incidente ocurrió a las 4:00 hora local del sábado (8:00 GMT) en esta ciudad del sureño estado de Missouri, pero la prensa internacional, en particular la británica, destacó este domingo la balacera por ocurrir a unos 6 kilómetros del hotel y el sitio de entrenamiento del equipo inglés para la fase de grupos del torneo.

    Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, dijo al periódico The Kansas City Star que los agentes respondieron al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y tres mujeres que habían recibido disparos.

    La policía después se enteró de otras seis víctimas que recibieron balazos, aunque González aclaró que todas las personas lesionadas son adultas y sus heridas no ponen en peligro su vida.

    Nueve heridos en un tiroteo cerca de la base de Inglaterra en Kansas City
    El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dirige una sesión de entrenamiento en Palm Beach Gardens, Florida, EE. UU., el 5 de junio de 2026. EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    Los agentes aún están investigando el incidente y no han aclarado el motivo del crimen ni la identidad de los responsables, según reportó el canal KMBC 9, filial local de ABC.

    El incidente despertó la atención de la prensa británica, pero la selección de Inglaterra está ahora en Florida, donde el sábado vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa y el miércoles afrontarán a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando.

    También el sábado, una balacera dejó 12 heridos en un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en Ohio.

    Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

    EFE

    Agencia de noticias


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