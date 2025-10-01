Panamá, 01 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Nuevo reto para Paolo Espino: jugará con Tigres del Licey

    Humberto Cornejo
    Nuevo reto para Paolo Espino: jugará con Tigres del Licey
    Lanzador panameño de los Washington Nationals.

    El lanzador panameño Paolo Espino escribirá un nuevo capítulo en su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de acordar su incorporación con los Tigres del Licey para la temporada 2025-2026.

    Este movimiento se da tras siete destacadas temporadas con el uniforme de los Toros del Este, equipo con el que conquistó el campeonato en la campaña 2020.

    En entrevista con Michael Rodríguez, Espino explicó las razones detrás de su decisión, señalando que el cambio representa una nueva oportunidad dentro de su trayectoria profesional.

    “Era entre el Licey y las Estrellas. Bueno, por la amistad que tengo con Félix Peguero y por el equipo de los Tigres del Licey. Toda la historia que tienen. Dije que sería una experiencia bastante bonita y es con uno de los equipos que no he jugado en la Lidom”, dijo Espino.

    “Entonces dije: ‘déjame agarrar esa oportunidad. Aquí estamos, contentos de verdad’”, agregó.

    Espino, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee, buscará aportar su veteranía y consistencia a un cuerpo de lanzadores de Licey que cada año aspira al título.

    El lanzador viene de ver acción con los Conspiradores, con quienes registró marca de 1-3 y una efectividad de 12.64, en 15.2 episodios lanzados.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


