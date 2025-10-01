Nuevo reto para Paolo Espino: jugará con Tigres del Licey

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño Paolo Espino escribirá un nuevo capítulo en su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de acordar su incorporación con los Tigres del Licey para la temporada 2025-2026.

Este movimiento se da tras siete destacadas temporadas con el uniforme de los Toros del Este, equipo con el que conquistó el campeonato en la campaña 2020.

Las estrellas ⭐️ estaban también a punto de firmar al lanzador Paolo Espino. Sin embargo, el #Licey logró hacerse llevarse el lanzador en la competencia. Según @PaoloEspino10 , Félix Peguero, asesor especial del Gerente Audo Vicente, tuvo un papel crucial en su decisión de unirse… pic.twitter.com/rBKBxfCGHr — Mike Rodriguez (@mikedeportes) September 30, 2025

En entrevista con Michael Rodríguez, Espino explicó las razones detrás de su decisión, señalando que el cambio representa una nueva oportunidad dentro de su trayectoria profesional.

“Era entre el Licey y las Estrellas. Bueno, por la amistad que tengo con Félix Peguero y por el equipo de los Tigres del Licey. Toda la historia que tienen. Dije que sería una experiencia bastante bonita y es con uno de los equipos que no he jugado en la Lidom”, dijo Espino.

“Entonces dije: ‘déjame agarrar esa oportunidad. Aquí estamos, contentos de verdad’”, agregó.

Paolo Espino comparte que nunca había presenciado una conexión tan intensa. Afirma que entiende perfectamente por qué le llaman “el glorioso” y revela las emociones que lo invadían al imaginar, algún día, subirse a la lomita para lanzar en el Licey. #Licey @TigresdelLicey… pic.twitter.com/13HfXIS2H3 — Mike Rodriguez (@mikedeportes) September 30, 2025

Espino, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee, buscará aportar su veteranía y consistencia a un cuerpo de lanzadores de Licey que cada año aspira al título.

El lanzador viene de ver acción con los Conspiradores, con quienes registró marca de 1-3 y una efectividad de 12.64, en 15.2 episodios lanzados.