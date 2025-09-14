Oblique Seville y Melissa Jefferson, nuevos reyes mundiales de la velocidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron este domingo en los nuevos reyes de la velocidad mundial al ganar sus respectivas finales de los 100 metros en el Estadio Olímpico de Tokio.

🥇 Oblique Seville 🇯🇲 9.77 (PB)

🥈 Kishane Thompson 🇯🇲 9.82

🥉 Noah Lyles 🇺🇸 9.89pic.twitter.com/1yV72I6UYJ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025

Seville se impuso en una final muy ajustada a los dos grandes favoritos, su compatriota Kishane Thompson (9.82), segundo, y al estadounidense Noah Lyles (9.89), tercero.

Melissa Jefferson-Wooden comes out on top in a race for the ages, securing her first world title with a time of 10.61s. 🇺🇸❤️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gqhbIgbsk3 — The Olympic Games (@Olympics) September 14, 2025

La sorpresa llegó en la final de los 100 femeninos, en la que Melissa Jefferson-Wooden venció a la jamaicana Tina Clayton, segunda (10.76) con marca personal, y a la santalucente Julien Alfred, tercera con 10.84.