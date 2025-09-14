Oblique Seville y Melissa Jefferson, nuevos reyes mundiales de la velocidad

El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron este domingo en los nuevos reyes de la velocidad mundial al ganar sus respectivas finales de los 100 metros en el Estadio Olímpico de Tokio.
Oblique Seville 🇯🇲 is the World 100m Champion!!🥇🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025
🥇 Oblique Seville 🇯🇲 9.77 (PB)
🥈 Kishane Thompson 🇯🇲 9.82
🥉 Noah Lyles 🇺🇸 9.89pic.twitter.com/1yV72I6UYJ
Seville se impuso en una final muy ajustada a los dos grandes favoritos, su compatriota Kishane Thompson (9.82), segundo, y al estadounidense Noah Lyles (9.89), tercero.
Melissa Jefferson-Wooden comes out on top in a race for the ages, securing her first world title with a time of 10.61s. 🇺🇸❤️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gqhbIgbsk3— The Olympic Games (@Olympics) September 14, 2025
La sorpresa llegó en la final de los 100 femeninos, en la que Melissa Jefferson-Wooden venció a la jamaicana Tina Clayton, segunda (10.76) con marca personal, y a la santalucente Julien Alfred, tercera con 10.84.