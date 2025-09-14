Panamá, 15 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Mundial de Atletismo

    Oblique Seville y Melissa Jefferson, nuevos reyes mundiales de la velocidad

    EFE
    Oblique Seville muestra la medalla de oro en los 100 metros, en el Mundial de Atletismo. EFE

    El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron este domingo en los nuevos reyes de la velocidad mundial al ganar sus respectivas finales de los 100 metros en el Estadio Olímpico de Tokio.

    Seville se impuso en una final muy ajustada a los dos grandes favoritos, su compatriota Kishane Thompson (9.82), segundo, y al estadounidense Noah Lyles (9.89), tercero.

    La sorpresa llegó en la final de los 100 femeninos, en la que Melissa Jefferson-Wooden venció a la jamaicana Tina Clayton, segunda (10.76) con marca personal, y a la santalucente Julien Alfred, tercera con 10.84.

    Oblique Seville y Melissa Jefferson, nuevos reyes mundiales de la velocidad
    Melissa Jefferson-Wooden celebra su victoria en el Mundial de Atletismo. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

    EFE

    Agencia de noticias

