Ocho equipos buscan un lugar en las finales de la Copa Talento Kids

Este miércoles se definirán los finalistas de la Copa Talento Kids Sub-10 en sus ramas masculina y femenina. Las semifinales se llevarán a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 femenino: Raiders, Spartans, Grizzlies y Mustangs buscan acercarse a la gloria

La acción iniciará con las semifinales femeninas, siendo el primer partido el duelo entre las Brader Raiders y las Spartans del Colegio La Salle.

En la temporada regular, las Raiders terminaron en el primer lugar del Grupo A, de forma invicta, con tres victorias, un empate, nueve goles a favor y dos en contra. Este domingo, superaron en cuartos de final al Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino por 3-1 para clasificar a semifinales.

Las Brader Raiders van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Sus rivales, las Spartans del Colegio La Salle, finalizaron en el segundo lugar del Grupo B, culminando la temporada con nueve puntos producto de tres triunfos, una derrota, cinco goles anotados y dos permitidos. Su única caída fue ante las Grizzlies del United School of Panama. En cuartos de final, sorprendieron a las Fighting Owls de la Academia Interamericana, venciéndolas 2-0.

Las Spartans del Colegio La Salle van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal será el duelo entre las Grizzlies de la United School of Panama y las Mustangs del Panamerican School.

Las Grizzlies ganaron el Grupo B durante la temporada regular, con tres victorias, un empate, 11 goles anotados y apenas dos recibidos. En cuartos de final superaron en penales a las Eagles de El Colegio de Panamá.

Las Grizzlies de la USP van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Las Mustangs, por su parte, terminaron la fase de grupos como segundas del Grupo C, con tres partidos ganados y una derrota ante la AIP, anotando nueve goles y permitiendo solo uno. En cuartos de final vencieron también por penales a las Dolphins de la International School of Panama.

Las Mustangs de la Panamerican School van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-10 masculino: AIP, USP, ISP y Brader buscan asegurar su lugar en la gran final

La primera semifinal masculina será entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá y los Grizzlies de la United School of Panama.

Los Fighting Owls cerraron la temporada regular en la cima del Grupo A, con tres victorias, un empate, 14 goles anotados y tres recibidos. En cuartos de final vencieron por la mínima a los Knights de The Oxford School.

Los Fighting Owls de la AIP van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Los Grizzlies ocuparon el segundo lugar del Grupo B, de forma invicta, con tres triunfos, un empate, 13 goles a favor y dos en contra. En cuartos de final se impusieron 4-2 sobre los Jaguars del Metropolitan School.

Los Grizzlies de la USP van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal será entre los Dolphins de la International School of Panama y los Brader Raiders.

Los Dolphins ganaron de forma invicta el Grupo B, con tres victorias, un empate, 13 goles anotados y dos recibidos. En cuartos de final eliminaron a los Eagles de El Colegio de Panamá, superándolos 5-3.

Los Dolphins de la ISP van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Los Raiders se ubicaron en el segundo lugar del Grupo D, con 10 puntos producto de tres triunfos y un empate, nueve goles anotados y cuatro recibidos. En cuartos de final superaron a los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena por 4-2 en penales tras empatar 0-0.

Los Brader Raiders van por el pase a la gran final. Cortesía: Atevo Sports.

Detalles de las semifinales

La jornada futbolera iniciará con las semifinales femeninas a las 7:00 p.m. y continuará a las 8:00 p.m. con las masculinas. Todos los partidos se llevarán a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.