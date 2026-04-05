Panamá, 06 de abril del 2026

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    Béisbol Mayor

    Panamá Oeste y Veraguas golpean primero en la ronda de ocho del béisbol Mayor

    Los Vaqueros resolvieron con un rally en el segundo inning, mientras que Alfredo Alderete destacó con cuatro hits en el triunfo veragüense.

    Carlos Vidal Endara
    Panamá Oeste y Veraguas golpean primero en la ronda de ocho del béisbol Mayor
    Veraguas venció de visita a Chiriquí y Panamá Oeste ganó en casa ante Darién en el arranque de la Serie de 8. Cortesía: Fedebeis

    El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor subió la intensidad con el arranque de la ronda de ocho, donde Panamá Oeste y Veraguas dieron el primer golpe en sus respectivas llaves, imponiendo condiciones en el inicio de la fase eliminatoria.

    En el estadio Mariano Rivera, los Vaqueros del Oeste marcaron territorio con un triunfo 9-2 sobre Darién, respaldados por una segunda entrada que inclinó el juego a su favor. La ofensiva respondió en ese episodio y tomó el control del compromiso desde temprano.

    Jean Rodríguez encabezó ese ataque con tres carreras empujadas en el segundo inning, mientras que Johan Camargo tuvo una noche productiva al irse de 4-3 con dos anotadas.

    Desde la lomita, Deyner Serna se apuntó la victoria tras lanzar cinco episodios en los que permitió tres imparables y ponchó a tres rivales. Jorge Bautista cargó con la derrota, luego de permitir siete hits y siete carreras en poco más de una entrada de labor.

    En el estadio Kenny Serracín, Veraguas también arrancó con triunfo al superar 8-3 a Chiriquí. Los Indios hicieron valer su ofensiva en momentos claves para tomar ventaja en la serie.

    Alfredo Alderete fue el nombre del partido al conectar cuatro imparables en cinco turnos, con una carrera anotada y dos impulsadas. Edder Cerceño también aportó al marcador con dos carreras anotadas.

    Abraham Atencio se acreditó la victoria tras trabajar cinco entradas, permitiendo dos hits y una carrera, además de ponchar a tres bateadores. Bryan Cáceres fue el derrotado, luego de conceder cuatro carreras, ocho imparables y cinco bases por bola en poco más de cinco episodios.

    La ronda de ocho continúa esta noche desde las 7:00 p.m., con la continuación de estas series y el inicio de los cruces entre Coclé y Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron, y Herrera frente a Colón en el Roberto Mariano Bula, en otra jornada que promete mantener el pulso competitivo del torneo.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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