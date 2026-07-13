Oficial: Thomas Christiansen seguirá al frente de la Selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La renovación comenzará oficialmente el 1 de agosto de 2026 y abarcará el proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial de 2030.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes 13 de julio la continuidad de Thomas Christiansen como director técnico de la Selección de Panamá.

A través de un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo informó que decidió dar continuidad al proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la dirección del estratega hispano-danés, quien permanecerá al frente del combinado nacional en principio hasta diciembre 2026 pero con el objetivo de liderar el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.

“La Federación Panameña de Fútbol informa que, a través de su Comité Ejecutivo, ha decidido darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina”, señala el comunicado.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que contempla mecanismos para que el nuevo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre de este año, tenga la facultad de decidir si mantiene o no el proyecto deportivo con Christiansen.

Ese punto había sido adelantado el pasado viernes por el presidente de la FPF, Manuel Arias, quien explicó que cualquier contratación debía contemplar el cambio de administración previsto para finales de año.

Arias también aseguró que la FPF cuenta con los recursos económicos para asumir el contrato del seleccionador sin afectar los programas de desarrollo del fútbol panameño.

La FPF informó además que en los próximos días los representantes legales de ambas partes iniciarán la redacción del nuevo contrato, el cual será formalizado en las próximas semanas.

Aunque el acuerdo ya fue alcanzado, la firma definitiva será el último paso para oficializar jurídicamente la renovación.

La nueva etapa de Christiansen comenzará el 1 de agosto de 2026 y tiene como objetivo llegar a la conclusión del proceso mundialista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

En su comunicado, el ente del fútbol nacional destacó que la decisión fue tomada tras “un análisis minucioso y detallado”, convencida de que el técnico puede seguir impulsando el crecimiento del fútbol panameño.

Con la continuidad ya confirmada, el entrenador comenzará a preparar los próximos compromisos oficiales de Panamá, que incluyen los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre.

El sorteo para conocer a su rival se celebrará el próximo 23 de julio, con Panamá ya sembrada junto a Estados Unidos, México y Canadá.

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