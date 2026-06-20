Panamá, 20 de junio del 2026
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    Ojo si va al Mundial: panameños han sido retenidos tras cruzar por error a Estados Unidos desde Canadá

    Yasser Yánez García
    Ojo si va al Mundial: panameños han sido retenidos tras cruzar por error a Estados Unidos desde Canadá
    En la foto los panameños en Nathan Phillips Square en Toronto (Canadá). EFE

    Lo que debía ser una visita turística a las Cataratas del Niágara ha terminado en un dolor de cabeza para varios panameños en Canadá. La Embajada de Panamá en ese país alertó que algunos ciudadanos han cruzado accidentalmente la frontera hacia Estados Unidos y han sido retenidos temporalmente por las autoridades migratorias al no contar con la visa requerida.

    Según el comunicado emitido por la misión diplomática, los incidentes han ocurrido principalmente en el área de Buffalo, donde varios puentes conectan directamente Canadá con territorio estadounidense. La confusión al conducir o una mala interpretación de las señales de tránsito han llevado a algunos viajeros a ingresar por error al vecino país.

    La advertencia cobra especial relevancia en momentos en que cientos de panameños están en Canadá para acompañar a la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    La embajada recordó que los ciudadanos panameños necesitan la documentación migratoria correspondiente para ingresar a Estados Unidos, incluso cuando el cruce ocurre de manera involuntaria. Por eso, recomendaron planificar previamente los recorridos, verificar las rutas en las aplicaciones de navegación y prestar especial atención a la señalización en las zonas cercanas a la frontera.

    Cabe recordar que el campamento base de Panamá para el Mundial 2026 estará ubicado en el Centro de Entrenamiento de Nottawasaga, en New Tecumseth, Ontario.

    Además, el segundo partido de la Roja, contra Croacia, debe disputarlo en el Toronto Stadium.

    Las autoridades recomiendan a quienes viajen, informarse sobre las rutas que utilizarán dentro de Canadá y evitar cualquier cruce fronterizo.

    Yasser Yánez García

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