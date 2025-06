Oklahoma acaricia el anillo gracias a un Jalen Williams sensacional

Los Oklahoma City Thunder, con 40 puntos de un Jalen Williams extraordinario, acarician el título de la NBA tras someter este lunes por 120-109 a los Indiana Pacers y colocarse con 3-2 en la serie por el anillo.

LATE TAKEOVER IN GAME 5 PUTS OKC ONE WIN FROM TITLE 🏆 JDub: 40 PTS SGA: 31 PTS, 10 AST pic.twitter.com/crknMKBrpr

En la historia de las Finales de la NBA que llegaron al cuarto encuentro empatadas por 2-2, el equipo que se impuso en el quinto duelo conquistó el título en el 74,2 % de las ocasiones.

JDUB'S 2025 PLAYOFF RUN 🔥



⛈️ 21.7 PPG (25.8 PPG in the Finals)

⛈️ 5.7 RPG

⛈️ 5.0 APG

⛈️ 1.4 SPG



His Thunder are now 1 win away from an NBA title! pic.twitter.com/j4PZ6apFCw