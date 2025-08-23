Olympique de Marsella de Murillo goleó al Paris FC en debut en casa

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo consiguió una muy necesitada victoria en su debut en casa ante el París FC. El triunfo, por 5-2, fue un respiro tras los tensos días recientes.
En los últimos días salió a la luz una pelea entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe tras la derrota contra el Stade Rennais. El técnico Roberto De Zerbi la describió como una “pelea de bar”. ¿La consecuencia? Ninguno de los dos entró en convocatoria y ambos fueron descartados y puestos en lista de transferibles.
En los primeros minutos, el Marsella fue superior, pero el gol tardó en llegar. La ventaja apareció al 18’ con Mason Greenwood, y al 24’ Pierre Emerick Aubameyang amplió con el primero de sus dos goles. Sin embargo, el París FC descontó al 29’, dejando el 2-1 al descanso.
El París FC empató 2-2 al 58’, complicando el panorama. Pero al 73’ Aubameyang completó su doblete, devolviendo la ventaja al Stade Vélodrome. Después llegaron dos tantos más: Pierre-Emile Højbjerg al 81’ y Robinio Vaz en el 90+6’, que sellaron la goleada.
El panameño Michael Amir Murillo tuvo un papel sólido en defensa, jugando los 90 minutos. El istmeño completó el 94% de los pases (47 de 50), sumó 72 toques y registró dos llegadas al área rival.
El próximo compromiso del Marsella de Murillo será el domingo 31 de agosto ante el Olympique de Lyon, desde las 1:45 p.m. (hora de Panamá).