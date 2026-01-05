Omar Browne refuerza al Plaza Amador para el Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador comenzó a mover sus fichas de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con la contratación del experimentado volante Omar Browne.

La entidad placina, actual bicampeona del fútbol panameño tras conquistar el Apertura 2025 y el Clausura 2025, hizo oficial el fichaje a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de identidad y sentido de pertenencia, publicado de la siguiente manera.

“El Clausura 2026 comienza a sentirse… y lo hace con el rugido de un León que vuelve a su manada. Con pinceladas de fútbol, magia y entrega, anunciamos nuestra primera contratación para este torneo: ¡OMAR BROWNE vuelve a casa! Un jugador que conoce nuestra historia, que siente estos colores y que llega listo para dejarlo todo en la cancha, por el barrio, por el equipo del pueblo y por toda nuestra afición. Bienvenido de vuelta, Omar. Bienvenido a tu casa".

Con esta incorporación, Plaza Amador refuerza una plantilla que ya cuenta con nombres de peso y experiencia como Alberto Quintero, Erick Davis y Ricardo Phillips, consolidando un plantel diseñado para seguir siendo protagonista en el campeonato nacional y defender su condición de campeón.

Browne, de 31 años, viene de militar en el Estudiantes de Mérida del fútbol venezolano y vuelve al equipo del pueblo, once años después de su primera etapa, cuando defendió la camiseta placina en 2015. Su retorno representa una apuesta por la experiencia, la creatividad y el conocimiento del medio local.

Adalberto Carrasquilla, Erick Davis, Aníbal Godoy y Omar Browne saludan a los fanáticos panameños que estuvieron en El Trébol. Foto: Anel Asprilla

A lo largo de su carrera, Browne ha tenido un recorrido internacional amplio, con pasos por ligas de Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Israel, Canadá y Venezuela, lo que le ha permitido adquirir rodaje competitivo y madurez futbolística, características que ahora pondrá al servicio del conjunto rojo y azul.

Browne formó parte de la convocatoria de Thomas Christiansen en la última etapa de la eliminatoria mundialista, en la que Panamá obtuvo el cupo para la Copa del Mundo 2026.