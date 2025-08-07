Omar Tejeira representará a Panamá en el prestigioso US Amateur Championship

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El experimentado golfista Omar Tejeira será el representante de Panamá en la 125ª edición del United States Amateur Championship.

Tejeira, de 34 años, competirá en este certamen, considerado el torneo más importante para golfistas aficionados en Estados Unidos. La primera edición de este campeonato se celebró en 1895.

Esta edición reunirá a 312 golfistas de 26 países y se disputará del 11 al 17 de agosto, en el histórico Olympic Club de San Francisco. Será la cuarta ocasión en que este club funge como sede del torneo, tras haberlo albergado en 1958, 1981 y 2007.

El US Amateur Championship es organizado por la Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA)

Tejeira es uno de los mejores golfistas panameños, con una destacada trayectoria tanto en torneos nacionales como internacionales. Este año, fue el único panameño en pasar el corte en el Latin America Amateur Championship (LAAC), disputado en el Pilar Golf Club, en Argentina.

En 2024, hizo historia al convertirse en el primer panameño en avanzar el corte en el Panama Championship, celebrado en el Club de Golf de Panamá.

Además, representará a Panamá junto a Miguel Ordóñez y Raúl Carbonell en el World Amateur Team Championships, que se jugará del 8 al 11 de octubre en Singapur.