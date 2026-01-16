Ordóñez, Tejeira, Motta y González superan el corte y avanzan al fin de semana en el LAAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tejeira explicó tras cerrar su jornada que han sido “dos rondas bastante estresantes y retadoras”, marcadas por un campo que ha sido preparado con estándares propios de campeonatos mayores.

El Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 entrará este sábado en su fase decisiva con cuatro panameños en competencia, luego de completarse este viernes las dos primeras rondas en el Lima Golf Club, un campo que ha elevado de forma notable su nivel de dificultad y ha dejado scores ajustados en la parte alta del tablero.

Miguel Ordóñez, Omar Tejeira, Lucca González y Juan Pablo Motta lograron superar el corte y seguirán en acción durante el fin de semana, mientras que Raúl Carbonell y Samuel Durán quedaron fuera tras completar 36 hoyos.

En la cima del campeonato, el argentino Andy Schonbaum se colocó como líder con 134 golpes (-6), en una jornada en la que apenas siete golfistas lograron mantenerse bajo par tras las dos primeras rondas, reflejo de lo complejo que ha resultado el set-up del campo limeño.

Entre los panameños clasificados, Miguel Ordóñez firmó una de las mejores actuaciones del día con tarjetas de 73 y 69, consolidándose como el nacional mejor ubicado tras 36 hoyos.

Miguel Ordóñez juega un golpe de aproximación en el hoyo número 11 durante la primera ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el jueves 15 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Omar Tejeira, quien inició este viernes la segunda ronda a la 1:13 p.m. desde el tee del hoyo 1, avanzó con rondas de 75 y 72, mostrando una ligera mejoría respecto al jueves.

Tejeira explicó tras cerrar su jornada que han sido “dos rondas bastante estresantes y retadoras”, marcadas por un campo que ha sido preparado con estándares propios de campeonatos mayores.

“El rough está en el punto donde apenas fallas, la bola te pica en el green y se extiende 10 o 15 yardas, con muy poco control. Son condiciones que te obligan a pensar cada tiro”, analizó.

El jueves, el capitalino cerró con 75 golpes, con un birdie en el hoyo 8 y bogeys en los hoyos 3, 9, 14, 16, 17 y 18. En la segunda ronda, logró birdies en los hoyos 2, 11 y 12, pero pagó errores con bogeys en el 5, 8 y 16, además de un doble bogey en el 17, uno de los hoyos más complejos del recorrido.

“Hoy terminé con un par de buenas sensaciones que ayer no tuve. Eso es positivo porque pude construir algo de confianza para el fin de semana”, señaló Tejeira, quien reconoció que, aunque no está en una posición ideal, una buena ronda el sábado podría abrirle opciones de cerrar el torneo con un resultado importante, incluso aspirando a un top 10.

Tejeira también se refirió a la diferencia entre conocer un campo y enfrentarlo en condiciones de torneo. “Cuando la USGA prepara estos campos, todo cambia: fairways más firmes, greens mucho más rápidos y banderas que te engañan. Decir que conoces un campo y jugarlo en competencia nunca es lo mismo”, subrayó.

Para el sábado, el enfoque del panameño será claro.

“La consigna es pegar la mayor cantidad de greens posible. Si logro limpiar un poco los errores en hoyos como el 16, 17 y 18, que me han costado caro, creo que puedo construir una ronda realmente buena. Aquí una ronda de tres bajo par sería imponente”.

Además de Tejeira y Ordóñez, Lucca González avanzó tras recuperarse con una ronda de 71, luego de un 77 el jueves, mientras que el debutante Juan Pablo Motta selló su clasificación con tarjetas de 73 y 75, manteniéndose dentro del grupo que disputará el fin de semana.

Juan Pablo Motta juega un golpe desde el rough durante la segunda ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el viernes 16 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Lucca González de Panamá juega un golpe desde el rough en el hoyo No. 6 durante la segunda ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el viernes 16 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Quedaron fuera del corte Samuel Durán (75 y 74) y Raúl Carbonell (73 y 76), en una edición que ha confirmado al Lima Golf Club como uno de los escenarios más exigentes en la historia reciente del LAAC.

Tejeira también valoró el anuncio realizado este jueves sobre la sede del LAAC 2027, que regresará a El Camaleón Golf Course, en Mayakoba, un destino que calificó como “espectacular” y a la altura del torneo más importante del golf amateur latinoamericano.

“Nada se compara a lo que es el LAAC, a la experiencia completa. Ahora el enfoque está aquí, en construir ronda por ronda y ver hasta dónde podemos llegar este fin de semana”.