Oregon e Indiana definen al finalista en el Peach Bowl

Oregon e Indiana chocan en el Peach Bowl por un cupo en la final, con los Hoosiers buscando coronar una temporada histórica e invicta.

Este viernes se terminarán de definir los finalistas del football americano universitario de los Estados Unidos. Los Oregon Ducks, uno de los equipos más sólidos de los últimos años, se enfrentarán a los Indiana Hoosiers, la gran sorpresa de la temporada, por el pase a la final en el Peach Bowl, que se disputa cada año en Atlanta, Georgia.

El Peach Bowl se jugó por primera vez en 1968 y es actualmente uno de los tazones más prestigiosos dentro del calendario del football americano estadounidense. A lo largo de su historia, siempre se ha disputado en el área metropolitana de Atlanta.

Desde las temporadas 1968 a 1970, el partido se jugó en el estadio de la Universidad de Georgia Tech. Entre 1971 y 1992 tuvo como sede el Atlanta Fulton County Stadium, mientras que de 1993 a 2016 se celebró en el Georgia Dome. Desde 2017, el Peach Bowl se disputa en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Oregon llega a esta instancia tras una sólida temporada, en la que ganó 13 partidos y perdió solo uno. En su camino venció a equipos de la talla de Penn State, Iowa y USC durante la temporada regular. Su única derrota fue precisamente ante su rival de turno, Indiana, por marcador de 30-20. Tras vencer a la Universidad de James Madison en la primera ronda, Oregon superó a Texas Tech en los cuartos de final para avanzar a esta semifinal.

Indiana, por su parte, ha firmado una temporada verdaderamente de ensueño, la mejor en toda la historia de su programa de football americano. Los Hoosiers no han perdido un solo partido, liderados por su quarterback Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, reconocimiento otorgado al mejor jugador del football americano universitario.

A lo largo de la campaña, Indiana venció, además de a Oregon, a equipos como Illinois, a Ohio State en el campeonato de la Big Ten, y luego, en Año Nuevo, arrolló a Alabama en los cuartos de final con un contundente 38-3.

Con un récord perfecto de 14-0, Indiana se encuentra a dos pasos de coronar una temporada histórica. La semifinal está programada para iniciar a las 7:30 p.m. (hora de Panamá).