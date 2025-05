¡Orgullo panameño! Murillo se consolida como figura en el Marsella

Las buenas actuaciones del panameño Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella no paran de ser elogiadas en el fútbol europeo.

Uno de ellos fue el Diario AS que le hizo una entrevista a Murillo, en el que destacan su crecimiento desde su llegada al Marsella y la capacidad que ha demostrado para entender el sistema de juego del técnico italiano Roberto De Zerbi.

“Mi posición en el campo es la de lateral derecho. Hay ocasiones que aparezco en otra posición, para ocupar bien los espacios y para mejorar la dinámica del equipo”, dijo Murillo.

𝘈𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘫𝘰𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 🫂

Cette communion entre nos Olympiens et le parcage marseillais au coup de sifflet final de #HACOM 🥰💙#HappyMoments by @boulanger pic.twitter.com/tOQduvsInJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 11, 2025

“Mi importancia a la hora de ocupar los espacios radica en intentar mejorar la dinámica del equipo, sobre todo de cara a gol, también para generar ventajas y que quede libre algún compañero en situaciones de uno contra uno. He aprendido y lo he utilizado mejor ahora con Roberto De Zerbi, que me ha enseñado mucho en estos aspectos”, añadió.

Esta temporada, Los Olímpicos aseguraron el segundo lugar en la Ligue 1 y su cupo para la próxima edición de la Liga de Campeones, pero Murillo está convencido de que le competirán al PSG por el título.

“Yo creo que sí, al final es para lo que trabajamos, para competir por el título de la liga francesa, es lo que hacemos en el día a día”, expresó Murillo, quien llegó en la campaña 2023-2024 procedente del Olympique de Marsella.

Amir Murillo ha sido el jugador que más ha evolucionado esta temporada en el Olympique de Marseille.



En @diarioas, reportaje-entrevista del panameño, que ha sido un pilar fundamental para la clasificación a la Champions League y ha alcanzado un nivel completamente sorprendente.… pic.twitter.com/yNIXdAtiUv — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 13, 2025

“Puede que esta temporada haya sido un poco diferente, pero está claro que lo haremos y competiremos contra el PSG por el título”, agregó.

Por su parte, De Zerbi elogió el trabajo del lateral istmeño, al considerarlo un gran profesional.

“Estoy muy contento con Murillo. Me da muchas satisfacciones. A veces entra y participa en los goles. Es un jugador infravalorado, pero no por mí ni por el club, que le tiene en gran estima”, manifestó De Zerbi.

𝐋𝐞 𝐩𝐞́𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 🧨



La 𝗳𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲 𝘀𝗽𝗹𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗲 de notre numéro 🔟 pour remettre l’OM devant 🔥



Le résumé complet de #HACOM, c’est par ici 👉 https://t.co/ptihGdDTrY pic.twitter.com/0arh2KGKej — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2025

“Es un profesional y un buen chico. Es un jugador que le gustaría a cualquier entrenador”, añadió.