Orgullo panameño: Hillary Heron conquista la medalla de plata en la Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La istmeña ganó la presea en la final de salto en El Cairo 2026, con una puntuación de 13.499.

La panameña Hillary Heron firmó una actuación de peso internacional al conquistar la medalla de plata en la prueba de salto durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos de El Cairo 2026.

Heron alcanzó el segundo lugar del podio tras registrar una puntuación de 13.499 en la final de salto. El primer lugar fue para la española Leia Font, quien obtuvo 13.533 puntos, mientras que el bronce quedó en manos de la china Linmin Yu con 13.349.

La medalla representa un paso firme en la consolidación de la olímpica panameña, que ya había demostrado su capacidad competitiva en los Juegos Olímpicos de París 2024.

2026 Cairo World Cup - MAG FX/PH/SR and WAG VT/UB EF results pic.twitter.com/HHJibD49QB — International Gymnast Media (@2023igmedia) April 5, 2026

Este resultado tiene como base una sólida fase clasificatoria. En las jornadas preliminares, Heron aseguró su presencia en la final de salto con el segundo mejor puntaje (13.449), evidenciando desde el inicio su candidatura al podio.

Además, avanzó a la final de suelo tras ubicarse en la sexta posición con 12.100, mostrando versatilidad en distintos aparatos.