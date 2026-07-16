Orlando Mosquera entrena con el Al-Fayha y apunta a una nueva temporada tras el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portero panameño disputará su tercera campaña con esta institución desde que llegó en 2024.

El guardameta panameño Orlando Mosquera ya se integró a la disciplina del Al-Fayha de Arabia Saudita, de cara al inicio de la temporada 2026-2027 en la primera división del fútbol árabe.

El club compartió un video del arquero durante las sesiones de entrenamiento, en las que se le observa sonriente, trabajando bajo los tres palos y participando en ejercicios con balón, incluyendo acciones de juego en espacios.

Mosquera llega a esta nueva campaña tras su participación con la selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que fue titular en los tres compromisos del conjunto nacional frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Orlando Mosquera rechaza el balón en un ataque de Bosnia y Herzegovina. Foro: Cortesía/Fepafut

El portero afrontará su tercera temporada con el Al Fayha, equipo al que se unió en la campaña 2024-2025 procedente del Maccabi Tel Aviv de Israel.