Orlando Mosquera es el mejor portero del mes en Arabia Saudita

Escuchar audio noticia

El portero de la selección de fútbol de Panamá, Orlando Mosquera, fue elegido como el arquero del mes en el balompié de Arabia Saudita, luego de sus buenas actuaciones con el Al Fayha FC.

Mosquera, de 30 años, logró esta distinción al no permitir goles en los últimos tres encuentros contra Al Raed (0-2), Al Khaleej (0-0) y Al Riyadh (0-0) y en el que han sumado cinco unidades.

With three consecutive clean sheets, Orlando Mosquera is the #RoshnSaudiLeague GK of the month 🧤🇵🇦 pic.twitter.com/YCCyrZ9b9m