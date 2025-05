Orlando Mosquera nominado a mejor portero en Arabia Saudita

El portero panameño Orlando Mosquera está nominado por la página Transfermarkt, en el “Player Of The Season Award”, en el que nominan a los jugadores destacados por posición de las ligas de Europa y Asia.

Mosquera, de 30 años, aparece seleccionado en un grupo de tres como Mejor Portero de la Liga de Arabia Saudita.

Entre los rivales que tiene en arquero de La Roja están el croata Milan Brojan (Al-Riyadh), el brasileño Bento (Al-Nassr) y el senegalés Edouard Mendy (Al-Ahli).

📄 Out of the lineup for the match against #AlOrobah#Alfayha #with_alfayha #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/QdqNa9e874