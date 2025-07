Orlando Mosquera se reporta con el Al-Fayha de Arabia Saudita

El guardameta panameño Orlando Mosquera se reportó con el Al-Fayha Club, de cara a su preparación para la temporada 2025 del fútbol de Arabia Saudita.

Esta será su segunda campaña con el equipo saudí, luego de llegar procedente del Maccabi Tel Aviv de Israel.

Mosquera, de 30 años, viene de participar con la selección de Panamá en la eliminatoria mundialista y en la Copa Oro.

Durante la temporada pasada, el guardameta istmeño disputó 30 partidos con el Al-Fayha , en los que registró un promedio de 1.2 goles permitidos por encuentro.

📸 Panamanian goalkeeper Orlando Mosquera has arrived at the camp.#Alfayha #with_alfayha #AlfayhaInNetherlands pic.twitter.com/QqmwrsfThN