Oro de Panamá: Gianna Woodruff gana e impone récord en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La panameña Gianna Woodruff conquistó este martes la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al detener el cronómetro en 53.98 segundos, registro con el que estableció un nuevo récord de la competencia.

La vallista superó la marca de 54.30, vigente desde los Juegos de Maracaibo 1998, para darle a Panamá otra presea dorada en la cita regional.

El podio lo completaron la puertorriqueña Grace Claxton, quien obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 55.40 segundos, y la mexicana Yara Amador, que se quedó con el bronce tras registrar 55.81.

Con una diferencia de 1.42 segundos sobre su más cercana perseguidora, Woodruff confirmó su favoritismo en la prueba.