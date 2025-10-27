Panamá, 27 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Competencia

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro

    Humberto Cornejo
    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Panamá ganó invicta la medalla de oro en la categoría masculina y femenina. Foto: Carlos Vidal

    Panamá está celebrando un desempeño sobresaliente en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, destacándose especialmente en Flag Football y en Esports, con logros históricos para el país.

    El equipo de Flag Football de Panamá dejó una marca indeleble en estos Juegos al llevarse las medallas de oro tanto en la categoría masculina como femenina.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Panamá demostró que es una potencia en la región. Foto: Carlos Vidal

    El equipo femenino arrasó con una victoria 34-0 sobre Guatemala, consolidando su dominio y coronándose campeonas de la competencia, que también se realizó en la subsede Panamá.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Jugadores de la selección masculina muestran sus medallas de oro. Foto: Carlos Vidal

    En la categoría masculina, el equipo panameño no se quedó atrás, demostrando su superioridad con un contundente 47-12 sobre los guatemaltecos, asegurando otra medalla dorada para el país.

    Estos logros no solo representan un gran paso para el desarrollo del Flag Football en Panamá, sino también para la historia deportiva del país, mostrando la consolidación del deporte femenino y masculino en un nivel competitivo internacional.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Atletas panameñas muestran con orgullo sus preseas doradas. Foto: Carlos Vidal

    Esports: Un hito histórico para Panamá

    En una jornada histórica, Michael Lawson logró la primera medalla de oro en Esports en la modalidad E-Football de los Juegos Centroamericanos.

    Lawson se impuso en la final contra Arnaldo Vásquez de Guatemala, llevando el nombre de Panamá al podio en el mundo de los deportes electrónicos.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Michael Lawson quedó en la historia de los Esports con su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Foto: Carlos Vidal

    Con un escenario lleno de emoción y el apoyo de los fanáticos locales, Lawson se convirtió en un referente para los Esports en la región.

    Además, en las modalidades de League of Legends, el equipo panameño conformado por Caleb Fenton, Carlos Zheng, Fernando García, Gerardo Madrid y Joshua Torres también se colgó la medalla de oro.

    Por otro lado, Rubén Cárdenas se llevó la medalla de plata en Gran Turismo, mientras que Samuel Vargas conquistó el bronce en Tekken, completando un día dorado para los Esports panameños.

    Otras destacadas medallas para Panamá

    El equipo de Sambo también dio grandes sorpresas al obtener varias medallas en la modalidad Combat y Sport. Elton Brown se consagró campeón en Combat -88kg, mientras que Carlos Gamboa y Cristhian Rovira se colgaron la plata en Sport -79kg y Combat -79kg, respectivamente. Además, Andrés Molina sumó un bronce en la modalidad Sport +98kg.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Elton Brown celebra su medalla de oro en la modalidad de Combat en Sambo. Foto: Cortesía/COP

    En Rugby, Panamá obtuvo la medalla de bronce, detrás de Guatemala y Costa Rica.

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro
    Selección de rugby en actividad en los Juegos Centroamericano. Foto: Cortersía/COP

    También en Billar, Lizka Natera y Yariela De Gracia se colgaron la medalla de bronce en la modalidad Carambola a Tres Bandas Individual Femenino.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Héctor Brands viajó a Miami, pero Estados Unidos no permitió su ingreso y lo devolvió a Panamá. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Rectora del ITSE responde a Chapman: ‘No se puede dar vuelto si la plata no sobra’. Leer más