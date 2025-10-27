Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá está celebrando un desempeño sobresaliente en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, destacándose especialmente en Flag Football y en Esports, con logros históricos para el país.

El equipo de Flag Football de Panamá dejó una marca indeleble en estos Juegos al llevarse las medallas de oro tanto en la categoría masculina como femenina.

El equipo femenino arrasó con una victoria 34-0 sobre Guatemala, consolidando su dominio y coronándose campeonas de la competencia, que también se realizó en la subsede Panamá.

En la categoría masculina, el equipo panameño no se quedó atrás, demostrando su superioridad con un contundente 47-12 sobre los guatemaltecos, asegurando otra medalla dorada para el país.

Estos logros no solo representan un gran paso para el desarrollo del Flag Football en Panamá, sino también para la historia deportiva del país, mostrando la consolidación del deporte femenino y masculino en un nivel competitivo internacional.

Esports: Un hito histórico para Panamá

En una jornada histórica, Michael Lawson logró la primera medalla de oro en Esports en la modalidad E-Football de los Juegos Centroamericanos.

Lawson se impuso en la final contra Arnaldo Vásquez de Guatemala, llevando el nombre de Panamá al podio en el mundo de los deportes electrónicos.

Con un escenario lleno de emoción y el apoyo de los fanáticos locales, Lawson se convirtió en un referente para los Esports en la región.

Además, en las modalidades de League of Legends, el equipo panameño conformado por Caleb Fenton, Carlos Zheng, Fernando García, Gerardo Madrid y Joshua Torres también se colgó la medalla de oro.

Por otro lado, Rubén Cárdenas se llevó la medalla de plata en Gran Turismo, mientras que Samuel Vargas conquistó el bronce en Tekken, completando un día dorado para los Esports panameños.

Otras destacadas medallas para Panamá

El equipo de Sambo también dio grandes sorpresas al obtener varias medallas en la modalidad Combat y Sport. Elton Brown se consagró campeón en Combat -88kg, mientras que Carlos Gamboa y Cristhian Rovira se colgaron la plata en Sport -79kg y Combat -79kg, respectivamente. Además, Andrés Molina sumó un bronce en la modalidad Sport +98kg.

En Rugby, Panamá obtuvo la medalla de bronce, detrás de Guatemala y Costa Rica.

También en Billar, Lizka Natera y Yariela De Gracia se colgaron la medalla de bronce en la modalidad Carambola a Tres Bandas Individual Femenino.