Oro para Panamá: Nemesis Candelo abre el medallero nacional en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La judoca de 23 años, abanderada de la delegación panameña, venció en la final a la dominicana Estefanía Soriano para subir a lo más alto del podio.

La judoca panameña Nemesis Candelo escribió este sábado una página especial para el deporte nacional al conquistar la primera medalla de oro de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Candelo, de 23 años y abanderada de la delegación panameña en la ceremonia de inauguración, se impuso en la final a la anfitriona Estefanía Soriano para quedarse con el título de su categoría.

Nemesis Candelo. Cortesía/Comité Olímpico de Panamá

El combate por la medalla de oro fue muy disputado y se definió por un yuko conseguido por la panameña al minuto 1:50 del enfrentamiento. Candelo administró la ventaja hasta completar los cuatro minutos reglamentarios y aseguró la victoria pese a recibir dos sanciones (shidos), mientras que su rival fue penalizada en una ocasión.

Horas antes, la panameña había asegurado su presencia en la final al derrotar a la colombiana Erika Lasso en una sólida presentación que le permitió avanzar al combate por el oro.

Con esta victoria, Panamá suma su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y salta de manera provisional al sexto lugar del medallero.