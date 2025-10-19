Panamá, 19 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos regionales

    Natación: panameños Christianson y Antadillas les dan oro y plata a Panamá

    EFE
    El nadador panameño Tyler Christianson le dio otra medalla de oro a Panamá. EFE

    Panamá obtuvo oro y plata en la final masculina de los 100 metros braza este sábado, en la segunda jornada de los XII Juegos Centroamericanos.

    El panameño Tyler Christianson, de 24 años, se adjudicó la medalla de oro al detener el cronómetro en 1 minuto, 4 segundos y 23 centésimas. Superó por una centésima de segundo a su compatriota Raúl Antadillas, de 16 años, quien se llevó la plata con un tiempo de 1:04.24.

    La medalla de bronce fue para el guatemalteco Miguel Turcios, de 23 años, quien paró los cronómetros en 1:06.42. El cuarto lugar de la final fue para el hondureño Josue Sánchez, con 1:09.55.

    Las pruebas transcurren en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez, provincia situada 165 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala.

    “No hay mejor sentimiento que ganar para mi país, y no solo ganar, sino también tener a mi compañero de equipo aquí, ganando la plata. Así que, grandes sentimientos en general”, dijo Christianson a EFE.

    Antadillas se declaró orgulloso de su equipo y su compromiso para seguir mejorando.

    “Sabía lo que venía, me he preparado durante mucho tiempo. No ha sido el resultado que estaba esperando, pero con ganas de aprender y seguir con esto. La verdad, veníamos con una expectativa muy alta, creo que poco a poco la vamos consiguiendo”, afirmó el joven nadador panameño.

    Christianson también se llevó la medalla de plata en la final de 200 metros estilos con un tiempo de 2:11.13.

    La prueba fue dominada por el guatemalteco Erick Gordillo con un registro de 2:02.61. E

    EFE

    Agencia de noticias


