Oscar Piastri refuerza liderato al encabezar en Spa otro doblete de McLaren

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó este domingo su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año y que se disputó este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.

Our points scorers at Spa 👏 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/5f8ZsGwmPi

Piastri lideró un nuevo ‘doblete’ McLaren, al ganar por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -al que ahora supera en 16 puntos-, una carrera que arrancó con un retraso de una hora y veinte minutos, a causa de la lluvia, y que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó en tercera posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) protagonizó la remontada del día y, tras avanzar once puestos, concluyó séptimo.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt