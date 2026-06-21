Otra vez Zidane

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Un viejo pandillero mira el duelo de su hijo contra un cuchillero de verdad. Las cartas están marcadas en esta noche sobre la orilla de un río, que es cortada solo por el murmullo del viejo cuando susurra ¿Por qué demonios peleas tan cerca?

Y es por no obedecerlo que derrotan al hijo en ese cuento tierno y cruel de Vargas Llosa en torno a un padre que al igual que Zinedine Zidane, sabía de antemano el desenlace del duelo. Argentina comandada por Messi, hizo añicos a Argelia marcándole tres goles a Luca Zidane, el arquero de Argelia que es también el segundo descendiente del francés que llevó a su país a ganar la primera Copa del Mundo.

Las cámaras proyectaban el rostro de Zidane sentado como uno más en la grada. No se lo veía tan recio desde que recibió la tarjeta roja por cabecear el pecho, casi como un ariete, de ese otro ex pandillero de las canchas llamado Materazzi, en la final de Alemania 2006.

La imagen de aquel Mundial será siempre la del francés caminando expulsado hacia los camerinos, pasando al lado de la Copa del Mundo sin siquiera mirarla, dejando a tientas a sus compañeros, incompletos en la cancha…

El francés cambió de selección el pasado martes en Kansas City. Esta vez contra Argentina lo inspiraba otra camiseta, la de Argelia. Sus padres proceden de la región argelina de Cabilia, pero migraron a Francia donde papá Smail empezó a ganarse la vida como albañil. Mamá Malika se quedaba en casa, como sucedía antes, atemperando a los cinco hijos.

Yazid le dicen a Zidane desde niño en su casa. “El carácter de Yazid condensa todo lo característico de nuestra familia: la reserva y el entusiasmo”, describe Smail en su conmovedora autobiografía Por los caminos de Francia.

Yazid se volvió futbolista, el mejor de su generación. En la noche de coronación de Francia en la final ante Brasil, Smail optó por quedarse en casa cuidando a su nieto Luca de dos meses de nacido.

El Real Madrid formó a Luca como guardameta. Peregrinó por el Racing de Santander, el Rayo Vallecano, el S.D Eibar hasta llegar al Granda F.C., club de la segunda división de España en el que él juega de titular.

El año pasado Luca obtuvo el permiso de la FIFA para jugar en la Selección Argelia; enfrentó a Uganda en las eliminatorias mundialistas.

La mano le cambió en un partido del torneo local. Hace unos meses, un choque violento le fracturó a Luca los huesos de la cara y lo sacó de las competencias. Lo recuperaron intervenciones quirúrgicas y terapias intensas. La FIFA autorizó su retorno únicamente si él juega los encuentros con una protección en el rostro. El pasado primero de junio fue convocado como arquero titular de la Selección en la Copa del Mundo.

Zinedine Zidane --padre antes que nada-- en ningún momento reflejó una expresión diferente a la de gravedad durante el partido contra Argentina. El arquero de Argelia estuvo protegido por una especie de máscara medieval que lo distancia de los quirófanos.

Messi, y solo Messi, doblegó al rival. Terminó el partido. Zinedine fue a los vestuarios donde estaban Luca y sus compañeros. Los protocolos de la FIFA le impidieron la entrada al francés, pero gracias a su majestad pudo hablar con el cuerpo técnico. Según medios argelinos les mencionó “la capacidad” de Messi. Del verdugo de Luca.