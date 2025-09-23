Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Balón de Oro

    Ousmane Dembélé: el renacer de un talento que conquistó París y el mundo

    Humberto Cornejo
    Ousmane Dembélé: el renacer de un talento que conquistó París y el mundo
    Ousmane Dembélé celebra el Balón de Oro con Ronaldinho Gaucho. EFE

    Ousmane Dembélé alcanzó la cima del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro 2025, un reconocimiento que corona una carrera marcada por altibajos y desafíos personales.

    +info

    ¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?Dembélé, un Balón de Oro con lágrimas y aprendizaje

    El delantero francés del Paris Saint-Germain se transformó de ser considerado un fichaje frustrante en Barcelona a convertirse en la figura indiscutible de París, consolidándose como el mejor jugador del planeta.

    Trayectoria

    Catalogado como “un fenómeno” y admirado por entrenadores deslumbró desde sus primeros pasos profesionales en el Rennes. Su talento llamó la atención del Borussia Dortmund, donde se destacó como una de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol europeo. Sin embargo, su paso por Barcelona no fue sencillo. Fichado en 2017 por 148 millones de euros para suceder a Neymar, su carrera en el club catalán se vio marcada por lesiones, retrasos y problemas de disciplina, hasta el punto de que él mismo reconoció haber “desperdiciado cinco años de su carrera”.

    Ousmane Dembélé: el renacer de un talento que conquistó París y el mundo
    Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se saludan en la premiación del Balón de Oro. EFE

    Su salida hacia el PSG en 2023 fue recibida con escepticismo. La primera temporada no fue brillante pero, Dembélé corrigió su rumbo. Él redefinió su rol en el ataque bajo la dirección de Luis Enrique. En 2025, su transformación fue total con goles y asistencias, liderando al PSG a dominar la Ligue 1, ganar todos los títulos locales y conquistar la Champions League frente al Inter de Milán.

    Ousmane Dembélé: el renacer de un talento que conquistó París y el mundo
    Ruud Gullit, Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se toman una foto en la ceremonia del Balón del Oro. EFE

    Familia

    Más allá del terreno de juego, Dembélé mantiene un perfil extremadamente reservado. Nacido el 15 de mayo de 1997 en Vernon, Normandía, hijo de un padre maliense y de Fatimata Dembélé, de ascendencia senegalesa y mauritana, fue criado principalmente por su madre tras la separación de sus padres.

    Fatimata ha sido un pilar fundamental en su vida, acompañándolo en los momentos difíciles y celebrando hoy su triunfo. Ousmane se casó en diciembre de 2021 con Rima Edbouche y en 2022 nació su hija; ambos mantienen una vida privada muy protegida, sin mostrar detalles en redes sociales.

    Ousmane Dembélé: el renacer de un talento que conquistó París y el mundo
    Ousmane Dembélé y Fatimata Dembélé durante la ceremonia del Balón de Oro. EFE

    Fatimata Dembélé anunció planes para compartir este logro con África, comenzando por Senegal, en lo que será una “gira mundial del Balón de Oro” para que los aficionados puedan admirar el trofeo. Este gesto refleja no solo el orgullo familiar, sino también la conexión de Dembélé con sus raíces africanas.

    De ser un joven lleno de talento pero cuestionado, a convertirse en un líder dentro y fuera del campo, Dembélé ha escrito una de las historias más impactantes del fútbol moderno: la de un Balón de Oro que reconoce no solo su habilidad, sino también su resiliencia y transformación personal.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más