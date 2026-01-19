NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Academia Outlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship, un torneo de élite que se disputará durante los Pro Bowl Games en Estados Unidos.

La Academia Outlawz, uno de los exponentes más exitosos del flag football panameño, tendrá el honor de representar a Panamá en un torneo internacional a finales de este mes de enero. Se trata del 2026 NFL Flag 13U International Championship, que se celebrará en San Francisco, California, del 31 de enero al 3 de febrero, en el marco de los Pro Bowl Games.

En el torneo participarán 14 selecciones sub-13 del más alto nivel competitivo a nivel mundial. Los países invitados son Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda, España y el mismo Panamá, que estará representado por los Outlawz.

La Academia Outlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship del 31 de enero al 3 de febrero. Cortesía.

El Pro Bowl es uno de los eventos más emblemáticos dentro del calendario anual de la National Football League. Su primera edición se celebró en 1939 como Juego de las Estrellas y, hasta 1942, se disputó bajo el formato de un enfrentamiento entre el campeón de la NFL y un combinado del resto de la liga.

Desde 1951 se ha celebrado de forma ininterrumpida bajo el nombre de Pro Bowl. Entre 1951 y 1966, el evento se jugaba el fin de semana posterior al campeonato de la NFL. Tras la fusión entre la AFL y la NFL, pasó a disputarse después del Super Bowl entre 1967 y 2009.

La Academia Outlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship del 31 de enero al 3 de febrero. Cortesía.

A partir de 2010, el Pro Bowl se movió a la semana previa al Super Tazón y, desde 2023, dejó atrás el formato tradicional de football americano para transformarse en flag football, dando origen a los Pro Bowl Games, tras una alianza con Omaha Productions, la compañía de producción de Peyton Manning.

La Academia Outlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship del 31 de enero al 3 de febrero. Cortesía.

Un total de 10 atletas tendrán la responsabilidad y el privilegio de representar a Panamá en este torneo, que por la magnitud del Pro Bowl captará la atención de fanáticos del flag football y del football americano en todo el mundo. Los seleccionados son: Daniel Guido, Antonio Guido, Jimena Castillo, Francisco Guevara, Aaron Arroyo, Lucía Campos, Camila Zorita, Alessa Chanis, Thiago Urrutia y Kamila Díaz.

La Academia Outlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship del 31 de enero al 3 de febrero. Cortesía.

Esta invitación a un evento de tal prestigio es una muestra clara del crecimiento sostenido del flag football y del football americano en Panamá, así como del impacto competitivo que el país ha logrado en esta disciplina a nivel regional e internacional.