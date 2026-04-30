Panamá, 30 de abril del 2026

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    Owls, Episcopal, Dolphins, Lions y Spartans triunfan en Copa Talento

    La Copa Talento Colegial vivió una jornada intensa en Sub-16 con empates, goleadas y dominio ofensivo en ambas ramas durante la segunda semana.

    Jaime Heilbron Ortega
    Owls, Episcopal, Dolphins, Lions y Spartans triunfan en Copa Talento
    El Episcopal (izq.) y La Salle (der.) ganaron en Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inició la segunda semana de la Copa Talento Colegial con una doble jornada de partidos en la categoría Sub-16. La división masculina jugó en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la femenina lo hizo en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Sub-16 masculino: Empates, goleadas y dominio ofensivo

    El primer partido de la jornada masculina fue un entretenido empate 1-1 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Potros del Thomas Jefferson School. Caleb Villanero abrió el marcador para los Potros, mientras que Diego Arias igualó para los Eagles.

    En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana se impusieron con autoridad 5-0 sobre el Instituto Justo Arosemena. Ignacio Guardiola lideró la ofensiva con un doblete, acompañado por goles de Diego Teruel, Carlos Moses y Juan Zúñiga.

    El tercer cotejo fue victoria del Instituto Episcopal San Cristóbal por 3-1 ante los Hawks del Magen David Academy. Ernesto Núñez firmó un doblete y Gean Donato añadió otro tanto, mientras que Aaron Mizrachi descontó para los Hawks.

    Sub-16 femenino: Goleadas y blanqueadas imponen el ritmo

    El primer encuentro en el COS Sports Plaza dejó la victoria 3-0 de las Dolphins del International School of Panama sobre las Legends de la Academia Hebrea de Panamá. Giulia Bazo anotó un doblete y Agustina Martínez De Hozcompletó la cuenta.

    En el segundo partido, las Lions del Colegio Real golearon 5-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá. Isabella Dos Santos y Gabriela Rodríguez marcaron dobletes, mientras que Jimena Chue aportó un gol.

    El cierre de la jornada fue otra victoria contundente, con las Spartans del Colegio La Salle imponiéndose 4-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau. Yanelis Hawkins, Camila Simons, Isabella Uribe y Grettel Pizarro fueron las goleadoras.

    Fin de semana cargado en la Copa Talento

    La acción de la Copa Talento Colegial continuará este fin de semana con una cartelera de 27 partidos, distribuidos entre sábado y domingo. Ambas jornadas se disputarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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