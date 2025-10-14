Owls, Kolts, Lions y Raiders mantienen paso firme en Kiwanis Football League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pasado fin de semana se celebró la cuarta semana completa de la Kiwanis Football League en sus divisiones micro y mini de contact football, y micro y juvenil de flag football. Todas las jornadas se llevaron a cabo en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Contact Micro: Fighting Owls mantienen invicto y clasifican a la final

El fin de semana abrió el jueves con la disputa del clásico de la liga de Kiwanis entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders. Los Fighting Owls obtuvieron una victoria categórica, imponiéndose 30-8.

Joaquín Moses, quien fue elegido jugador más valioso del partido por los entrenadores, fue una pieza clave del triunfo. Con la victoria, la AIP llegó a una marca de 3-0, clasificó a la final y se perfila como el máximo candidato al título.

Flag Juvenil: Kolts y Lions se mantienen como firmes candidatas al campeonato

La acción continuó con flag football juvenil el jueves, iniciando con el partido entre las Kiwanis Kolts y las Balboa Dragons. Las Kolts siguieron por las vías del triunfo, ganando 13-7. Josenid Lucas fue elegida la jugadora más destacada del partido.

El segundo partido de flag juvenil del jueves fue entre las Lions del Colegio Real y las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Las Lions ganaron 19-13 y Daniela Ramírez fue elegida la jugadora más valiosa.

El flag juvenil retornó a las canchas el sábado, con el cotejo entre las Kiwanis Kolts y las Brader Raiders. El resultado final fue victoria por 25-6 para las Kiwanis Kolts.

El penúltimo enfrentamiento de flag juvenil de la semana fue entre las Balboa Dragons y las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Las Dragons se llevaron el partido por un marcador de 27-0 y Lía Romero fue elegida la mejor jugadora del partido.

La cartelera del fin de semana de flag juvenil cerró con el choque entre las Eagles de El Colegio de Panamá y las Lions del Colegio Real. Las Lions ganaron el juego 19-6, con una gran actuación de Jimena Castillo.

Tras seis jornadas en cuatro semanas, las Kolts (6-0) y las Lions (5-1) se perfilan como las máximas candidatas a coronarse campeonas de la categoría.

Contact Mini: Eagles mantienen dominio absoluto y Raiders vuelven a ganar

La jornada de contact football mini abrió el viernes por la noche con el choque entre los invictos Eagles de El Colegio de Panamá y los Kiwanis Kolts. Los Eagles respaldaron su gran momento con un triunfo categórico por 50-0, con una destacada actuación de Enzo Moreno, elegido jugador más valioso del partido.

En el segundo partido de la noche se enfrentaron los Brader Raiders y los Balboa Dragons. Los Raiders volvieron a saborear las mieles del triunfo, imponiéndose 20-0, con el respaldo de la labor de Jorge Dutari.

Flag Football Micro: Brader continúa racha invicta

El sábado se jugó en su totalidad una nueva jornada de flag football en su categoría micro, con una cartelera de dos partidos.

El primer encuentro fue entre las Kiwanis Kolts y las Eagles de El Colegio de Panamá, con victoria por 39-0 para las Kolts.

En el último enfrentamiento de la semana, las Brader Raiders se midieron ante las Lions del Colegio Real. Kathy Fraguela fue fundamental para que las Raiders triunfaran 25-18, manteniendo su invicto y liderato.

Calendario de la Quinta Semana

La quinta semana de la Kiwanis Football League iniciará este jueves 16 de octubre. Todos los partidos de la fecha se celebrarán en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center, bajo el siguiente calendario:

Jueves 16 de octubre:

Colegio Brader vs. Kiwanis Kobras – 7:00 p.m. ( Contact football micro )

El Colegio de Panamá vs. Academia Interamericana – 8:30 p.m. ( Flag football juvenil )

Balboa Academy vs. Colegio Brader - 8:30 p.m. (Flag football juvenil)

Viernes 17 de octubre:

Balboa Academy vs. El Colegio de Panamá – 6:00 p.m. ( Contact football mini )

Colegio Brader vs. Academia Interamericana – 7:45 p.m. (Contact football mini)

Sábado 18 de octubre:

El Colegio de Panamá vs. Balboa Academy – 2:00 p.m. ( Flag football juvenil )

Kiwanis Kolts vs. Academia Interamericana – 3:00 p.m. ( Flag football juvenil )

El Colegio de Panamá vs. Colegio Brader – 3:00 p.m. ( Flag football micro )

Colegio Brader vs. Colegio Real – 4:00 p.m. ( Flag football juvenil )

Kiwanis Kolts vs. Academia Interamericana – 4:00 p.m. (Flag football micro)