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    Segunda estrella

    Oyarzabal: ‘Ferran es el héroe de esta segunda estrella, que será recordada toda la vida’

    El máximo goleador de España en el Mundial 2026 elogió al autor del gol de la final y destacó la unión del grupo tras conquistar el segundo título mundial.

    EFE
    Oyarzabal: ‘Ferran es el héroe de esta segunda estrella, que será recordada toda la vida’
    Mikel Oyarzabal, de la selección española, durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/SHAWN THEW.

    Mikel Oyarzabal, delantero y máximo goleador de la selección española en el Mundial 2026, aseguró este domingo, tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, que Ferran Torres será recordado como “el héroe de esta segunda estrella”.

    “Una locura. Estás ahí, en ese momento, que ves que el balón entra... Emocionadísimo y contentísimos con Ferran, porque no es fácil estar en su posición. Ha seguido peleando, insistiendo y Ferran va a ser el héroe de esta segunda estrella, que va a ser recordada toda la vida”, declaró a ‘TVE’.

    Oyarzabal calificó la conquista del título como un momento histórico y destacó el recorrido compartido por gran parte del plantel y el cuerpo técnico.

    Oyarzabal: ‘Ferran es el héroe de esta segunda estrella, que será recordada toda la vida’
    Mikel Oyarzabal celebra junto a sus compañeros después de marcar el 1-0 para España durante la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Francia. EFE/EPA/SHAWN THEW.

    “Sin palabras. Es algo histórico, algo emocionante, con mucha gente que nos llevamos conociendo desde que tenemos 18 o 19 años, con el seleccionador lo mismo, con mucha gente que hemos sufrido lesiones graves y dándole continuidad a todo lo que hemos hecho”, afirmó.

    El atacante también resaltó la fortaleza del grupo, al considerar que la convivencia y el ambiente dentro del equipo fueron claves para alcanzar el segundo campeonato del mundo de España.

    “El ambiente del equipo es increíble y esto es algo espectacular”, concluyó.

    EFE

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