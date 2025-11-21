Pablo Mudarra se coloca como líder de la Vuelta Internacional a Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El costarricense Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kolbi, se convirtió este viernes en el primer líder de la Vuelta Internacional a Chiriquí, tras imponerse en la etapa inaugural disputada sobre un exigente recorrido de 140.8 kilómetros entre David, entrada de San Félix y Las Lomas.

Mudarra encabezó una fuga decisiva en los últimos 60 kilómetros junto a cinco compañeros de su misma escuadra, una estrategia que resultó determinante para detener el cronómetro en 3 horas, 13 minutos y 24 segundos. En el sprint final, el ciclista tico superó al beliceño Derrick Chavarría (Tag Cycling Team) y a su compañero Alejandro Granados, sellando así una jornada perfecta para el conjunto costarricense.

El mejor panameño del día fue Bolívar Espinosa (Senafront Rali), quien cruzó la meta a 23 segundos del ganador, ubicándose dentro del top 10 de la clasificación general.

Al término de la prueba, Mudarra destacó la fortaleza del equipo, clave para sostener la fuga.

“Se hizo un gran ataque que al final fructificó. Había corredores muy fuertes en el grupo de fuga, pero nuestro equipo supo manejar la situación”, comentó el líder de la Vuelta a Fepaci.

En la clasificación general, Mudarra acumula 3:13:11, seguido por Chavarría y Granados, ambos a 7 segundos. Espinosa ocupa la novena posición, a 36 segundos.

El costarricense también domina la tabla de regularidad con 20 puntos, mientras que su compañero Josep Ramírez lidera la montaña con 5 unidades. En las categorías especiales, Anthony Cortés y Fernando Ureña, del equipo Caminos de Omar, encabezan las divisiones Junior y Master, respectivamente.

La competencia continuará este sábado con la segunda etapa, un circuito cerrado en Volcán sobre 82 kilómetros, programado para comenzar a las 9:00 a.m.