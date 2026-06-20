Panamá, 20 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Países Bajos se relanza con una exhibición

    aíses Bajos goleó 5-1 a Suecia en el Mundial 2026 con dobletes de Brobbey y Gakpo en el NRG Stadium de Houston y se coloca líder del Grupo F.

    EFE
    Países Bajos se relanza con una exhibición
    Crysencio Summerville es felicitado por su compañeros por la anotación. EFE/EPA/SAM WASSON

    La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

    Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

    A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

    Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

    Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

    El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

    Fue en ese momento cuando Suecia, contra la pared, encontró el coraje de reaccionar. Con Isak al frente. El delantero del Liverpool movió el balón con calidad y el equipo de Graham Potter empujó con todo para recortar distancias.

    Gyokeres y Yasin Ayari se toparon tres veces con el meta Kristoffer Nordfeldt y un fuera de juego milimétrico de Gustaf Lagerbielke impidió a los suecos reabrir el partido antes del descanso.

    Suecia perdona y Países Bajos, no

    Perdonó sus oportunidades Suecia, y lo pagó. Porque Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

    El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

    Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

    Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

    Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 19:49 Países Bajos se relanza con una exhibición Leer más
    • 19:30 Secretario general de la OEA llega a Panamá para ultimar preparativos de la Asamblea General Leer más
    • 18:38 Rodrigo Paz declara el estado de excepción en Bolivia ‘para liberar las carreteras del país’ Leer más
    • 18:31 Pierre Atcho será el árbitro del juego entre Panamá y Croacia  Leer más
    • 18:23 Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel contra el grupo terrorista Hizbulá  Leer más
    • 18:15 Elecciones en la Unachi: estos son los diez candidatos a rector Leer más
    • 18:10 La poco conocida historia de cómo unos mineros de Cornualles llevaron el fútbol a México hace más de 130 años Leer más
    • 17:35 Autoridad electoral colombiana espera dar resultado de presidenciales en menos de una hora Leer más
    • 17:34 Estación Albrook abrirá a las 9:00 a.m. por trabajos de ampliación Leer más
    • 17:31 Previa: Urgencia neerlandesa frente al poderío ofensivo de Suecia en el Grupo F Leer más