Panabecame anuncia el calendario de los cuatro campeonatos nacionales de béisbol 2026

El Patronato Nacional de Béisbol de Categorías Menores (Panabecame) oficializó este miércoles el calendario de los campeonatos nacionales de 2026, que volverán a reunir a las futuras promesas del béisbol panameño en las cuatro categorías oficiales: preinfantil, infantil, preintermedia e intermedia.

Según el comunicado firmado por Plinio Castillo, director de Panabecame, la primera cita será el 27º Campeonato Nacional Preintermedio, que se disputará del 21 de febrero al 1 de marzo, con una final al mejor de tres partidos. El equipo campeón obtendrá el derecho de representar a Panamá en la Serie Latinoamericana de la categoría.

Posteriormente se jugará el 50º Campeonato Nacional Infantil, del 7 al 19 de marzo, bajo un formato de dos grupos y una super ronda con seis equipos clasificados. La final será a un solo partido, y el monarca nacional representará a Panamá en la prestigiosa Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.

El calendario continuará con el 45º Campeonato Nacional Intermedio, cuya fase regular arrancará el 21 de marzo, seguida por las semifinales el 4 de abril y la gran final el 5 de abril. El campeón también será el representante nacional en la Serie Latinoamericana de Intermedia.

Finalmente, el 20º Campeonato Nacional Preinfantil se desarrollará del 18 al 26 de abril, con una final al mejor de tres partidos. El ganador llevará los colores de Panamá en la Serie Latinoamericana de Preinfantil.

Castillo detalló además que los torneos provinciales clasificatorios para estas competencias se jugarán en dos fases: en diciembre de 2025 las categorías infantil e intermedia, y en enero de 2026 las divisiones preinfantil y preintermedia.

Este 2025 dejó campeones a Aguadulce (preinfantil), Vacamonte (infantil), Antón (preintermedia) y David-Doleguita (intermedia).