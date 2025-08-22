Panamá 3 - Costa Rica 0

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este jueves, el Sporting San Miguelito de Panamá derrotó 2-0 al Club Sport Herediano de Costa Rica y se metió a la fiesta grande de la Copa Centroamericana con una fecha de anticipación. El partido, correspondiente al Grupo B del certamen, se disputó en el estadio de la Universidad Latina en Penonomé.

Desde el pitazo inicial, el encuentro se desarrolló en el medio campo, con ambos equipos estudiándose mientras buscaban acercarse a la zaga rival. Herediano tuvo la primera opción clara al minuto 25, pero el arquero Marcos De León respondió con seguridad para mantener su arco en cero.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Yair Jaén abrió el marcador con un golazo de tiro libre, dejando completamente helado al arquero rival. En cuestión de segundos, el Sporting pasaba a ganar 1-0 y aseguraba su lugar en los cuartos de final.

El complemento comenzó con la misma intensidad, con un Sporting aguerrido y ofensivo que buscaba ampliar la ventaja. Lo consiguió al minuto 61, cuando Joseph Cox anotó de penal el 2-0 que acercaba aún más al equipo de San Miguelito al objetivo.

El resto del partido fue de resistencia: los locales apostaron al contragolpe y aprovecharon la desesperación del rival, mientras que los costarricenses intentaron descontar sin éxito. Marcos De León volvió a ser clave en la segunda mitad, con cuatro atajadas determinantes para mantener el arco invicto por primera vez en el torneo.

Con este resultado, el Sporting San Miguelito logró el tercer triunfo de un club panameño sobre uno costarricense en la Copa Centroamericana. Antes, el Plaza Amador había derrotado a la Liga Deportiva Alajuelense en Alajuela el 31 de julio, y el CAI venció al Saprissa en el Rommel Fernández el martes pasado.

El próximo reto del Sporting será en San Pedro Sula, Honduras, donde enfrentará al Real España en la lucha por el primer lugar del grupo. El partido está programado para el jueves 28 a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).