Panamá, a un paso de su quinto Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección dirigida por Felipe Baloy venció 6-0 en el Rommel Fernández y quedó igualada en puntos con Nicaragua.

La Selección Sub-17 de Panamá dio un paso firme en las Clasificatorias de Concacaf tras golear 6-0 a Anguila este sábado 7 de febrero en el Estadio Rommel Fernández.

El resultado dejó al conjunto nacional con seis puntos, igualado con Nicaragua en la cima del Grupo B, y con el boleto al Mundial de Catar 2026 en juego para la última fecha.

Panamá, que busca su quinta clasificación, disputó el torneo Sub-17 de la FIFA en 2011, 2013, 2023 y 2025.

Tras el encuentro, el técnico Felipe Baloy y los jugadores Lucas Norte y Estevis López valoraron el rendimiento del equipo y proyectaron el choque decisivo.

Felipe Baloy subrayó la lectura táctica y la paciencia de sus dirigidos ante un rival que planteó un bloque defensivo bajo.

“El equipo hizo un gran esfuerzo. Nos encontramos con un equipo, la verdad, diferente al que vimos en el primer partido contra Nicaragua, donde se nos tiraron atrás, tiraron un bloque bajo la mayor parte del partido”, explicó. El seleccionador resaltó que la circulación y la calma fueron determinantes: “El equipo tuvo paciencia, tuvo tranquilidad y oportunamente pudieron anotar los goles que nos permiten ganar y nos permiten tener esa ventaja”.

De cara al partido final, el entrenador mostró confianza plena en la respuesta competitiva del plantel.

“Yo confío en el equipo y si nosotros hacemos lo que trabajamos, ellos con su capacidad la demuestran en el partido y la actitud y el coraje que nosotros les pedimos. No tengo duda de que el equipo del martes va a lograr un gran partido y vamos a lograr esa clasificación”, afirmó. También anticipó un trámite distinto ante Nicaragua, con más espacios y riesgos compartidos: “Es un partido donde los dos equipos tenemos que buscar ir a ganar… nosotros podemos aprovechar, pero también tenemos que tener cuidado ya que ellos también tienen jugadores importantes”.

Baloy también enmarcó la posible clasificación como parte de un plan mayor de desarrollo competitivo que ahora tiene un premundial más accesible que en el pasado.

“Yo siento que la clasificación es como el primer paso hacia una gran preparación para lograr, poder hacer un buen mundial… primero tenemos que lograr la clasificación y después si Dios quiere la podemos lograr, podemos pasarle toda esa planificación que tenemos para lo que puede ser la preparación para el mundial”.

Lucas Norte, autor del primer gol del partido, destacó el valor de abrir el marcador temprano y el enfoque colectivo.

“Estamos a un pasito ya desde el objetivo que tenemos, el objetivo principal que es pasar al Mundial… ahora felices por los tres puntos y toca descansar y enfocarnos para el día martes”, señaló. Sobre su anotación, remarcó el impacto anímico: “Muy feliz, sobre todo poder aportar para esta selección… empezar ganando el partido desde tan temprano nos ayuda también a seguir metido”. También ponderó la condición física y el respaldo de jugar en casa: “Estar en el Rommel, estar con tu afición… eso es un plus”.

Estevis López, quien marcó de penal, insistió en la importancia de mantener el enfoque partido a partido.

“El profe nos aconseja que no todos los partidos son iguales, que nos enfoquemos, que vayamos paso a paso… ahora que pudimos sacar esos tres puntos y la victoria, solamente queda enfocarnos el día martes”, dijo.

Sobre el cierre del grupo fue directo: “Este partido va a estar muy complicado. Ellos son un equipo muy fuerte, pero nosotros solamente nos preparamos y nos enfocamos en nosotros”.

Media docena

En lo futbolístico, Panamá resolvió el compromiso desde muy temprano. Al minuto 3, Lucas Norte sacó un potente disparo desde fuera del área para el 1-0. La ventaja se amplió al 22, cuando Estevis López convirtió desde el punto penal.

En la segunda mitad continuó el dominio: Alexander Tull marcó el tercero al 48 y Joseph Choy firmó el cuarto al 55 con un zurdazo de media distancia. Thiago Chalmers anotó el quinto, también de penal, al 66, y Choy cerró la cuenta con su segundo gol al 90+1.

Nicaragua venció 7-1 a Dominica y será el rival de Panamá este martes a las 8:00 p.m. en el Rommel Fernández, duelo que definirá el clasificado al Mundial Sub-17.