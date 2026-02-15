Panamá afina detalles con ambición renovada rumbo al Clásico Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Christian Bethancourt lamentó la ausencia de Iván Herrera por motivos de recuperación, al que calificó como “el mejor bate que tiene Panamá”.

La selección de Panamá intensifica su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un mensaje claro desde el club house: competir, no participar.

En medio de los entrenamientos, tres voces —Christian Bethancourt, Jorge García y Alberto Baldonado— reflejan la mezcla de experiencia, juventud y rodaje internacional que ilusiona al equipo dirigido por José Mayorga.

José Mayorga. Cortesía/Fedebeis

Christian Bethancourt, receptor de 34 años que el 22 de diciembre de 2025 firmó contrato de ligas menores con los Chicago Cubs, afronta su segundo Clásico con la convicción de que Panamá está para dar el siguiente paso.

“Representar al país es el honor más grande que tenemos como peloteros. Este es un torneo sumamente importante y hay que asumirlo con seriedad y responsabilidad”, afirmó.

Bethancourt recordó que en la pasada edición Panamá logró su primera victoria histórica en un Clásico y quedó a cuatro carreras de avanzar.

“Este año tenemos el material un poquito mejorado. Hay muchachos de Grandes Ligas que pueden aportar mucho. La meta es pasar a la siguiente ronda”, sostuvo.

En su primera etapa con los Chicago Cubs, Bethancourt hizo historia como receptor con siete carreras empujadas en un solo juego. Archivo

También lamentó la ausencia de Iván Herrera por motivos de recuperación, al que calificó como “el mejor bate que tiene Panamá”, aunque dejó claro que no se puede comprometer su futuro.

El receptor, con experiencia también en la primera base en las mayores, se mostró dispuesto a asumir cualquier rol.

“Aquí no debe existir ego. Si me tengo que mover todo el torneo a primera base, lo haré”, dijo, subrayando la cohesión interna y el respaldo al cuerpo técnico, que incluye a figuras como Carlos Lee, a quien considera un referente por su trayectoria en Grandes Ligas.

Desde el montículo, la irrupción de Jorge García añade frescura. A sus 23 años, fue elegido Lanzador del Año del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2025 y posteriormente sumó experiencia con Caliente de Durango en México.

Su presencia en el roster es la culminación de un sueño que, según confesó, comenzó a los 12 años cuando vio por primera vez el logo del torneo… y ahora decidió tatuárselo ahora que lo hará realidad.

“Ha sido una satisfacción grande. He aprendido de cada jugador con experiencia en diferentes ligas. Ver sus rutinas y su disciplina ha sido clave en mi crecimiento”, explicó.

Jorge García. Cortesía/Fedebeis

García aseguró que puede abrir, relevar o trabajar como preparador, dependiendo de lo que necesite el equipo. Su principal arma será el sinker, que considera determinante.

“Hay que atacar la zona, estar arriba en el conteo y mantener el marcador a favor”, apuntó sobre la exigencia de enfrentar bateadores de calibre.

Por su parte, Alberto Baldonado, relevista zurdo de 33 años que milita con los Yomiuri Giants en la Nippon Professional Baseball de Japón destacó el impacto que ha tenido esa experiencia en su desarrollo.

“Es un béisbol diferente, más de toque y contacto. Me ha ayudado muchísimo a seguir aprendiendo”, comentó. Más allá del aspecto táctico, resaltó la disciplina japonesa. “La forma en que trabajan y se enfocan cada día me impresionó y la he tratado de implementar”.

Baldonado también valoró la química del grupo, reforzado esta vez con la mayoría de sus figuras disponibles.

“La gran mayoría nos conocemos desde hace años. Todos estamos contentos de poder estar aquí y darlo todo”, afirmó.

Alberto Baldonado y Paolo Espino. Cortesía/Fedebeis

Sobre el grupo que compartirán con Puerto Rico, Cuba, Colombia y Canadá, fue enfático: “Estamos enfocados en ganar los partidos, sin importar quién esté al frente”.

Panamá, que es dirigido por José Mayorga, debuta el 6 de marzo contra Cuba en el grupo A, que tiene como sede el estadio Hiram Bithorn Stadium.

El equipo panameño trabajó por cinco días seguidos y tras dos días libres en medio de las fiestas de carnaval, los peloteros volverán a la actividad el martes por la tarde, según informó la Federación Panameña de Béisbol.