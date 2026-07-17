Panamá afronta el Mundial de Flag Football con la mira en Los Ángeles 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campeón mundial de 2016 en la rama femenina y el equipo masculino, medallista de bronce en 2021, llegan a Alemania con el objetivo de asegurar un cupo olímpico.

Las selecciones nacionales de flag football de Panamá, tanto en la rama femenina como en la masculina, se encuentran en la recta final de su preparación para afrontar el Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF 2026.

El torneo, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, no será una cita más en el calendario deportivo.

Representa el filtro definitivo para otorgar las plazas de clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento que marcará el debut histórico de esta disciplina en el programa olímpico.

Un escenario de primer nivel

El certamen reunirá a 19 países de los cinco continentes y se disputará bajo un formato más exigente y selectivo que en ediciones anteriores.

A diferencia del Mundial de Finlandia 2024, que reunió a 32 selecciones masculinas y 23 femeninas, la cita en territorio alemán contará con 16 equipos por rama.

Los encuentros se disputarán en el Düsseldorf Flag Football Complex, ubicado en el distrito de Garath.

Este complejo, inaugurado en abril de 2025 mediante una alianza entre la ciudad de Düsseldorf y la NFL, cuenta con dos canchas principales: el New England Patriots Flag Football Field y el Sebastian Vollmer Flag Football Field.

Además, tiene capacidad para recibir a 5 mil espectadores en tribunas temporales.

Los aficionados en Panamá y el resto del mundo también podrán seguir el campeonato, ya que la plataforma de streaming DAZN adquirió en mayo los derechos de transmisión mundial de las competiciones organizadas por la IFAF.

El peso de Panamá en el ranking

Panamá llegará a Europa respaldada por sus resultados internacionales y por un sólido prestigio en el circuito del flag football.

En la actualización más reciente del ranking mundial de la IFAF, la selección femenina ocupa la posición 12, mientras que el equipo masculino se ubica en el puesto 13, con 5 mil 180 puntos oficiales.

Ambas selecciones aseguraron su clasificación durante el Campeonato Continental de las Américas, disputado en Penonomé del 12 al 14 de septiembre de 2025.

La jerarquía de los equipos panameños, administrados por la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP), también tuvo un impacto regional.

Gracias al desempeño histórico de Panamá, especialmente durante el ciclo de 2024, el continente americano recibió plazas adicionales por mérito otorgadas por la IFAF, superando las cuatro cuotas base originalmente asignadas.

Un legado por defender

Panamá no llega como un protagonista inesperado al escenario mundial del flag football.

La selección femenina ya sabe lo que es conquistar la cima tras coronarse campeona del mundo en 2016 y obtener el subcampeonato en 2018.

La selección femenina de Panamá se proclamó campeona del mundo de flag football por primera vez en su historia al derrotar a Austria en la final del Mundial de la IFAF 2016.

Por su parte, la selección masculina buscará igualar o mejorar su histórica actuación de 2021, cuando conquistó la medalla de bronce.

Con ese objetivo, la AFFP ha priorizado una preparación enfocada en el roce internacional de alto nivel.

Recientemente, la ciudad de Panamá fue sede de un campamento de entrenamiento que incluyó scrimmages a tres bandas frente a las selecciones de Alemania y Puerto Rico.

El camino de Panamá

La selección femenina, ubicada en el grupo D junto a Canadá, Japón y Brasil, será la primera en entrar en acción.

El 13 de agosto disputará una doble jornada frente a Canadá (1:00 a.m., hora de Panamá) y Japón (7:15 a.m., hora de Panamá).

Posteriormente, cerrará la fase de grupos el 14 de agosto ante Brasil, en un encuentro programado para las 2:15 a.m. (hora de Panamá).

Por su parte, la selección masculina, que integra el grupo D junto a Italia, Francia y Gran Bretaña, también debutará el 13 de agosto.

Ese día, los panameños enfrentarán primero a Francia (6:00 a.m., hora de Panamá) y posteriormente a Italia (12:15 p.m., hora de Panamá).

Su participación en la fase de grupos concluirá el 14 de agosto, cuando se mida a Gran Bretaña desde las 6:00 a.m. (hora de Panamá).

El objetivo es claro, llegar al 16 de agosto, fecha en la que concluirá el Mundial y se definirán los cupos olímpicos, con opciones de clasificar a Los Ángeles 2028 y seguir escribiendo una nueva página en la historia del flag football panameño.