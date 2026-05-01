Panamá, al bombo 2 del Premundial Sub-20 México 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá buscará su octava clasificación al Mundial Sub-20 y la primera a los Juegos Olímpicos.

La selección Sub-20 de Panamá ya conoce su posición de partida en el camino hacia la próxima Copa del Mundo juvenil.

El equipo nacional fue ubicado en el bombo 2 del sorteo del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se disputará en México y que otorgará los boletos a la cita mundialista de 2027.

El conjunto istmeño, ahora dirigido por Mike Stump, integra este segundo nivel junto a Cuba y Guatemala, según la distribución oficial basada en el ranking de la confederación a octubre de 2025. Esto coloca a Panamá fuera del grupo de cabezas de serie, pero aún con opciones claras de competir por uno de los cupos disponibles.

Panamá intentará regresar a una Copa del Mundo Sub-20 tras haber participado en las ediciones de 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2025.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó el pasado 18 de abril la designación de Stump como nuevo entrenador del equipo, en sustitución de Jorge Dely Valdés, quien estuvo al frente del proceso hasta octubre de 2025.

Cabe resaltar que Panamá resultó subcampeón de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 y del Torneo Uncaf, ambos en 2025 y categoría Sub-19. En los dos certamenes, el equipo fue dirigido por Felipe Baloy, actual entrenador de la selección Sub-17.

Por su parte, Stump llega con credenciales recientes, luego de haber clasificado a Panamá al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023.

Desde su nombramiento, el cuerpo técnico ha puesto en marcha un proceso de evaluación y seguimiento que incluye futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Liga Prom, así como jugadores que formaron parte del proceso Sub-17. Entre ellos destacan varios que participaron en el Mundial de Catar 2025 bajo la conducción del argentino Leonardo Pipino, lo que permite proyectar una base con experiencia internacional reciente.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 se celebrará del 24 de julio al 9 de agosto en México y la competencia reunirá a las 12 mejores selecciones de la región, distribuidas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El sorteo oficial se realizará el jueves 7 de mayo en Miami, a las 10:00 a.m. (hora de Panamá), y ahí se definirán los grupos y el calendario de partidos, elementos clave para delinear el camino de Panamá en el torneo.

Las selecciones participantes incluyen a las seis mejor posicionadas del ranking Sub-20 —Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala— junto a Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica y Antigua y Barbuda, que avanzaron desde la fase clasificatoria.

Más allá del título regional, el campeonato otorgará cuatro boletos mundialistas.

Las selecciones que alcancen las semifinales asegurarán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Además, el campeón del torneo obtendrá el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.